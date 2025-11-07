El Concello de Vigo pondrá en marcha las 27 viviendas de Esturáns la semana que viene

El Concello de Vigo pondrá en marcha las viviendas de Esturáns la semana que viene Concello de Vigo

La semana que viene, la Gerencia de Urbanismo iniciará la construcción de las 27 viviendas de protección oficial proyectadas en la zona de Esturáns, además de iniciar el expediente para la tramitación del Plan Especial del Ensanche.

El edificio de Tomás Alonso será el primero que gestionará la Empresa Municipal de Vivienda, que está en proceso de constitución. Tendrá nueve plantas, aparcamientos y trasteros y tiene un presupuesto inicial de 7,2 millones de euros.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha destacado que desde el Gobierno municipal están "potenciando la vivienda", algo que le correspondía a la Xunta, pero "la lentitud, el retraso, la desidia y la tomadura de pelo" del Gobierno gallego hace que la ciudad no tenga "viviendas de precio tasado con algún tipo de protección".

Sobre el Plan Especial del Ensanche, se trata de "la ordenación pormenorizada del ámbito, la protección de los inmuebles que tengan que tener algún tipo de protección, de los conjuntos arquitectónicos y la mejora del espacio público".

Caballero ha destacado que en este caso se siguen "las directrices del PXOM", lo que permite abordar la "planificación urbanística para protección y rehabilitación de edificios de todo el Ensanche".