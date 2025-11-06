Redondela rinde homenaje al vigués Xosé Humberto Baena, fusilado en 1975

El Concello de Redondela, a través de la concellería de Memoria Democrática, rindió homenaje a Xosé Humberto Baena, el vigués fusilado en 1975. Lo hizo por medio de su familia: Su hermana, Flor Baena, junto a la hija de esta, Paula Pérez Baena, asistieron al acto.

La regidora de Redondela, Digna Rivas, recibió a las familiares en la alcaldía. Además, Flor Baena, en el marco del mismo reconocimiento, ofrecerá una conferencia en el IES Floriani.

El objetivo de la concejalía de Memoria es realizar una tarea pedagógica para que los más jóvenes sepan que los derechos y libertades que priman hoy "non chegaron de xeito gratuito", si no que "houbo que loitalos".

Rivas expresó "a solidariedade coa familia e a importancia que ten divulgar e manter a memoria democrática para que se coñeza a verdade sobre a ditadura, os seus asasinatos e represión, ante o que está acontecendo hoxe coas mensaxes da ultradereita".

Baena recibió el "Pedrón de Ouro de Redondela" y el libro "Mulleres de San Simón".

Sobre Humberto Baena

Humberto Baena fue fusilado en septiembre de 1975, durante los últimos meses de la dictadura franquista. Se le acusó, tal y como inciden en el Concello de Redondela, de participar en una acción mortal contra un policía en Madrid: "Nunca se probou a súa participación", aseveraron.

Baena fue militante del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. En agosto de este mismo año fue reconocido como víctima de la dictadura por el Gobierno de España.