El PP de Vigo pide a Caballero una oficina de asesoramiento contra la ocupación ilegal de viviendas

El Partido Popular de Vigo reclama a Caballero la adopción de medidas urgentes para frenar la inseguridad en zonas en las que se está dando una situación de ocupación ilegal de viviendas, poniendo como ejemplo Cabral y Fontiñas. En este extremo, dicen desde la oposición que es fundamental crear una oficina municipal de asesoramiento contra la ocupación, además de reforzar la vigilancia policial.

Según Miguel Martín, portavoz de la formación en la ciudad olívica, "el gobierno de Caballero tiene que dejar de ponerse de perfil y echar balones fuera, y afrontar la situación en el marco de sus competencias".

Más concretamente, en Fontiñas, Martín propone reforzar las patrullas locales, pero también reclamar a la Subdelegación del Gobierno más medidas de seguridad para garantizar el orden público.

La ocupación ilegal de una vivienda, en este caso, "ha provocado en esta zona de Cabral", prosigue el "popular", "un aumento de las peleas, de los robos y también del trapicheo de drogas

ante la impotencia de los vecinos, que se ven desamparados ante el deterioro de la convivencia en el barrio."

El modelo que propone el PP de Vigo es el que ya existe en otras ciudades como Sevilla, Málaga, Zaragoza, Alicante o Barcelona. Es una oficina en la que se integran los servicios municipales involucrados: seguridad, política social, asesoría jurídica o urbanismo, entre otros, para que se pueda analizar individualmente cada caso y ofrecer información y posibles soluciones a los afectados.