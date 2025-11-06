Organizan una protesta contra Caballero el día del encendido de las luces en Vigo

Con motivo de la reducción de paradas del AVE en Sanabria, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) organizarán una protesta que coincidirá en tiempo y lugar con el encendido de las luces en la ciudad.

Estos colectivos culpan directamente al regidor local, Abel Caballero: "Es uno de los principales responsables", aseveraron en un comunicado. "Lo es por reclamar trenes más rápidos y directos entre Vigo y Madrid, sin importarle la disminución de frecuencias en la estación de Otero de Sanabria".

Para ellos, esta reducción ha supuesto "un nuevo recorte" en los servicios en el Medio Rural, "precarizando otros servicios públicos como la sanidad, la educación y los servicios administrativos". Aseguran, además y tal y como ha recogido Europa Press, que también ha implicado "una dificultad añadida a la permanencia de población" en los pueblos.

En concreto, la concentración se llevará a cabo el sábado, día 15 de noviembre, a partir de las 18:00 horas en la Plaza de la Princesa, junto a Porta do Sol, en donde se celebrará el encendido.