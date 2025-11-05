Piden que el Aeropuerto de Vigo sea Lugar de Memoria por los "trabajos forzosos" en el franquismo

Esquerda Unida de Vigo ha mostrado su apoyo a Sumar para que, por medio de la incoación de oficio de un expediente, se declare el aeropuerto vigués de Peinador como Lugar de Memoria Democrática.

Desde EU aseguran que Peinador es "un testimonio material de la represión franquista", debido a su origen ligado al "trabajo forzoso y gratuito desempeñado por hombres de Vigo, Lavadores y Mos".

Con respecto a lo anterior, matizaron que, en 1936, por edicto, se ordenó la prestación personal obligatoria de dos días al mes para las obras de explanación del aeródromo -que fue inaugurado en 1954-, trabajo que solo se podía sustituir por "seis pesetas por jornada".

Para Guillermo Crego, coordinador local de EU, señalizar y explicar el origen del aeropuerto "es un deber democrático" de la ciudad y de las instituciones. Por ello, esta formación ha pedido al Gobierno que incoe de manera inmediata el expediente, que se coordinen las actuaciones entre la administración central, AENA, la Xunta y los ayuntamientos de Mos y Vigo; que se instale señalización interpretativa en el aeropuerto y que se cree una ruta de "memoria" con un espacio de homenaje.

También propone que se establezca un programa educativo anual y la celebración de un acto de recuerdo cada 17 de septiembre, tal y como indican desde Europa Press, para reconocer no solo lo ocurrido en el pasado, sino también para garantizar una función didáctica y un homenaje a las personas "que sufrieron el trabajo esclavo bajo el régimen franquista".

Por otra parte, EU-Vigo ha lamentado que el gobierno municipal de Abel Caballero tiene "deficiencias" en cuanto al cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, "conservando espacios y monumentos sin señalizar, como la ominosa Cruz de los Caídos del monte de O Castro".