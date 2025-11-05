Narcopisos y malestar en el barrio vigués de Navia: "El problema viene de lejos"

Los vecinos de la zona nueva de Navia, en Vigo, viven con malestar en su barrio debido a una problemática que, al parecer, no sería nueva: La existencia de cuatro viviendas, ubicadas en la calle central -Teixugueiras- en las que se han denunciado conductas contrarias a la convivencia y relacionadas con el consumo y venta de sustancias estupefacientes.

A pesar de que recientemente se hizo pública esta situación por parte de un grupo de vecinos, lo cierto es que desde la Asociación Novo Vigo aseguran a Treintayseis que no es algo nuevo y que "ya viene de lejos". Remarcan que el problema se remontaría a varios años atrás y que todo el mundo en la zona es conocedor de lo que ocurre.

Explican que esta cuestión se puso en conocimiento de la Policía y que, desde entonces, hay presencia de agentes en la zona, además de investigaciones y pesquisas, sin embargo, el problema de base sigue existiendo.

Nueva denuncia

A finales del pasado mes de octubre, un vecino de la zona, Miguel Hernández, en nombre de un colectivo de personas denunció que hay miedo por esta situación, y describió escenas como peleas, consumo de drogas en inmuebles, restos de excrementos y amenazas que hacen de esta problemática "una situación insostenible".

Además, criticó la inacción de las autoridades competentes, entre ellas, la Xunta de Galicia, propietaria del 50% de los inmuebles de la zona, pero también del Ministerio o de la administradora de la finca.

Ya se han practicado detenciones

Desde la Policía Nacional de Vigo confirman a Treintayseis que ya se han practicado detenciones en esta zona debido a la problemática expuesta. Además, los agentes del orden siguen "trabajando en ello" y abordando las preceptivas investigaciones que permitan solventar esta situación.

"Estas situaciones, también en Cabral, se tienen que erradicar", dicen desde el PP de Vigo

Desde el PP de Vigo, su portavoz, Miguel Martín, ha explicado a Treintayseis que, como grupo municipal, trasladarán al Gobierno local esta situación. Lo harán en las siguientes Comisiones Informativas "instando a tomar medidas desde la administración local". Además, anotan, "nosotros creemos que estos pisos y situaciones, también en Cabral, se tienen que erradicar".

Los "populares" hacen alusión a la situación de violencia, ruidos, enganches ilegales a la red eléctrica, drogadicción y presencia de ratas que, también esta semana, han denunciado vecinos de la parroquia viguesa de Cabral. Esa es, argumentaron estos vecinos, la realidad en la zona de Fontiñas: Una auténtica "pesadilla" para decenas de familias que se encuentran "desesperadas".

Por otro lado, insistió Martín, la Xunta ya habría dado parte del caso Navia: "Nos consta que desde la Consellería se ha dado conocimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a través de la Subdelegación del Gobierno". Además, aclara que "esos pisos son de alquiler, pero no se puede rescindir contrato alguno hasta que no haya una certificación oficial de lo que allí ocurre".