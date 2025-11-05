Comienzan los duelos navideños con Vigo: Baiona superará el millón de luces LED

Baiona quiere ser sinónimo de espectáculo navideño. El Concello acaba de desgranar cómo será su decoración y se guarda, por el momento, la fecha en la que se encenderá la iluminación. "La Navidad es una de las épocas más especiales del año y queremos que Baiona luzca con todo su

esplendor, convirtiéndose en un punto de encuentro para familias, vecinos y visitantes", aseguró el alcalde, Jesús Vázquez Almuíña.

Así, la villa tendrá figuras en tres dimensiones transitables y decoraciones de gran formato. El objetivo es, dicen desde el Consistorio, impulsar la actividad comercial local y fomentar una Navidad sostenible y participativa.

La empresa Dalisa Ponteareas S.L. ha sido la adjudicataria, mediante licitación pública, del contrato de instalación, mantenimiento y suministro del alumbrado navideño 2025–2026. El proyecto también contempla la colocación de 65 arcadas de titularidad municipal en las parroquias.

Entre las principales novedades de este año destacan la instalación de un gran elemento decorativo transitable y cortinas LED en las nuevas pérgolas, además de la iluminación de varios árboles y de la fachada del multiusos en la Plaza Victoria Cadaval (Sabarís).

Por otro lado, en la Plaza Pedro de Castro se ubicará un nuevo photocall y una sombrilla luminosa formada por guirnaldas de 12 metros cada una, mientras que en el Paseo de Ribeira y en el Palco de La Palma se instalará un photocall con la Carabela Pinta de fondo. También se iluminarán ocho árboles y arcos laterales que conformarán un enclave elegante y atractivo.

En la zona peatonal se ampliará el manto de guirnaldas con hasta diez líneas de 156 metros cada una, además de una nueva línea en zigzag de la parte no peatonal. En la Plaza de Santa Liberata se incorporarán dos nuevas figuras 3D de tres metros de altura y en el casco histórico se ubicarán más de 4.000 metros lineales de guirnaldas LED, que adornarán calles como Conde,

Reloxo, Xogo da Bola, Lorenzo de la Carrera, A Laxe, San Xoán, Diego Carmona y Manuel Valverde.