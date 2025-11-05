La celebración de Halloween en Vigo marca un récord en movilidad nocturna en transporte público

Un autobús de Vitrasa durante una ruta nocturna de la línea C1. Cedida

Más de 5.100 personas usaron el servicio de autobús urbano durante las noches de celebración de Halloween y Samaín, una cifra que supone un récord en movilidad nocturna en transporte público en Vigo.

Los usuarios durante la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre fueron en su mayoría "gente joven", según ha detallado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ha añadido que este transporte "proporciona un viaje seguro, eficiente y sostenible".

Por su parte, desde la concesionaria, han puesto en valor "el papel fundamental que juega Vitrasa en momentos de alta afluencia", ya que garantiza "la conectividad" entre diferentes puntos de la ciudad y "facilita el acceso a las celebraciones sin necesidad de emplear vehículos privados".