Los radiólogos de Vigo en huelga, tras la última oferta del Sergas: "Es inferior a lo que pedimos, la estudiaremos" Treintayseis

Los radiólogos de Vigo, en huelga desde el pasado 6 de octubre, se han concentrado esta tarde a las puertas del Museo Marco para continuar con sus reivindicaciones, en plena negociación con el Sergas.

Los 27 profesionales, de los que todos secundan el paro, reclaman un radiólogo más para las guardias de urgencias; actualmente son dos, y piden ser tres de lunes a viernes, tras rebajar su petición inicial, que era de lunes a domingo. "El flujo de pacientes es el mismo, pero con un cansancio ya extremo, entonces al paciente que viene a las 04:00 horas, imagínate cómo te enfrentas a él", ha explicado Elena Chávarri, una de las portavoces.

Esta concentración, a la que finalmente no ha podido acudir el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que les ha mostrado su apoyo desde el principio, se ha celebrado tras una reunión de tres horas con el Sergas en la que se les ha presentado una oferta.

"Tenemos que verla con calma, porque no nos ha dado tiempo a comentarla con el resto de compañeros", ha asegurado Chávarri. "Evidentemente, no cubre todo lo que nosotros pedíamos, nos han hecho una oferta inferior y la tenemos que barajar", ha añadido, aunque no han avanzado ningún dato sobre ella.

A pesar de que le remitieron una petición de reunión al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, por el momento no han recibido respuesta, "no se ha pronunciado", y han asegurado que lo que quieren es llegar lo antes posible a un acuerdo, "es lo que todos queremos" después de un mes en el que se ha avanzado "muy poco".

Tras no poder acudir esta tarde, Caballero los recibirán mañana, a las 10:30 horas en el Concello. También será mañana cuando tomen una posición definitiva ante la última oferta del Sergas.