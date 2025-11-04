El PP de Vigo propone centrar el presupuesto municipal "en las personas y los barrios"

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha presentado este martes una batería de 39 enmiendas al presupuesto municipal con el objetivo de "convertir un presupuesto publicitario en uno ejecutivo, centrado en las personas, en los barrios y en el crecimiento equilibrado".

Se trata de un conjunto de propuestas "pensadas para que cada euro público tenga un impacto medible en la calidad de vida de los vigueses" y para devolver a los barrios el protagonismo en la acción municipal.

Sánchez ha criticado que el gobierno de Abel Caballero "presuma de récords" mientras deja sin ejecutar "casi la mitad del presupuesto" y ha denunciado que "recauda mucho pero ejecuta poco", acumulando fondos en Tesorería en lugar de destinarlos a servicios, vivienda o empleo.

Así, las enmiendas presentadas por el PP buscan garantizar una mayor ejecución presupuestaria, con proyectos reales y sostenibles, y evitar que partidas como las destinadas a vivienda "sigan pasando de un año a otro sin materializarse".

Uno de los ejes principales de las propuestas populares es la vivienda, donde plantean elevar la inversión hasta los 26 millones de euros: 6 millones para el plan municipal de vivienda pública, 9 para la promoción directa de vivienda protegida, otros 6 para la rehabilitación y movilización de viviendas vacías y 25 millones en ayudas al alquiler.

También buscan reforzar áreas como políticas sociales, empleo, educación, turismo y deporte, proponiendo un incremento total de 72,3 millones financiado con remanentes y ajustes en el gasto corriente.

"Queremos que Vigo pase de tener un presupuesto inflado y poco ejecutado a un presupuesto realista, útil y eficaz", ha concluido Sánchez.