Mos (Pontevedra) presenta las 11 propuestas finalistas del proceso de presupuestos participativos

El Concello de Mos ha presentado las 11 propuestas finalistas dentro de su proceso pionero de participación ciudadana "Mos Decide", mediante el cual los vecinos puede proponer y decidir directamente el destino de una parte de los recursos municipales.

Entre las propuestas recibidas, se declararon válidas 674 propuestas, agrupadas en 115, de las cuales 11 han sido aprobadas para pasar a la votación ciudadana, que se abrirá mañana a las 14:00 horas. El proceso cuenta con una partida total de 200.000 euros que se asignará a las iniciativas más votadas hasta alcanzar dicha cantidad.

Durante la fase técnica, un comité evaluó las propuestas según criterios de viabilidad técnica, legal y económica, descartando aquellas que excedían el presupuesto máximo, no eran competencia municipal o resultaban inviables por razones urbanísticas o de seguridad.

La alcaldesa Nidia Arévalo ha destacado "la alta participación y la calidad de las ideas presentadas", subrayando que "Mos Decide es mucho más que un proceso: es una nueva forma de gobernar juntos y con transparencia".

La votación estará abierta a todos los vecinos empadronados mayores de 16 años, de forma telemática en la web municipal o de manera asistida en varios puntos municipales.

Propuestas finalistas