Ofrecido por:
Mos (Pontevedra) presenta las 11 propuestas finalistas del proceso de presupuestos participativos
Los vecinos podrán votar desde mañana hasta el 14 de noviembre entre las propuestas seleccionadas en "Mos Decide"
Información relacionada: Mos (Pontevedra) lanza "Mos-Decide", su primer proceso de presupuestos participativos
El Concello de Mos ha presentado las 11 propuestas finalistas dentro de su proceso pionero de participación ciudadana "Mos Decide", mediante el cual los vecinos puede proponer y decidir directamente el destino de una parte de los recursos municipales.
Entre las propuestas recibidas, se declararon válidas 674 propuestas, agrupadas en 115, de las cuales 11 han sido aprobadas para pasar a la votación ciudadana, que se abrirá mañana a las 14:00 horas. El proceso cuenta con una partida total de 200.000 euros que se asignará a las iniciativas más votadas hasta alcanzar dicha cantidad.
Durante la fase técnica, un comité evaluó las propuestas según criterios de viabilidad técnica, legal y económica, descartando aquellas que excedían el presupuesto máximo, no eran competencia municipal o resultaban inviables por razones urbanísticas o de seguridad.
La alcaldesa Nidia Arévalo ha destacado "la alta participación y la calidad de las ideas presentadas", subrayando que "Mos Decide es mucho más que un proceso: es una nueva forma de gobernar juntos y con transparencia".
La votación estará abierta a todos los vecinos empadronados mayores de 16 años, de forma telemática en la web municipal o de manera asistida en varios puntos municipales.
Propuestas finalistas
- Mejora integral del campo de fútbol de Louredo (200.000 euros)
- Creación de un aparcamiento público junto al Pazo de Mos, Parque da Pesqueira y Paseo do Louro (200.000 euros)
- Humanización y mejora de la seguridad vial desde la Capilla de San Amaro hasta Arrubial (200.000 euros)
- Instalación de iluminación solar con sensor de movimiento en el Paseo do Louro (100.000 euros)
- Construcción de un parque canino en zona urbana (100.000 euros)
- Cubrición de la pista de pádel municipal para su uso todo el año (40.000 euros)
- Mejora del entorno de la Iglesia de Guizán y de su accesibilidad (200.000 euros)
- Acondicionamiento del exterior del Local de San Franco (120.000 euros)
- Primera fase del proyecto Costoias (Tameiga): nuevo local en el parque de Costoias (200.000 euros)
- Mejora del torreiro exterior de la Iglesia de Cela (200.000 euros)
- Compra de terrenos y consolidación del Castro de Torroso (80.000 euros)