El BNG de Vigo pide al Concello que presente un plan de tráfico "real" para evitar el caos en Navidad

El BNG ha pedido al Concello de Vigo que haga públicas las medidas de movilidad previstas para la Navidad y que presente "un verdadero plan de tráfico" para evitar el caos circulatorio y las situaciones de inseguridad vividas en años anteriores.

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, ha denunciado que "no se conoce aún ninguna planificación concreta" pero ya se ha comenzado a instalar la decoración navideña en zonas como García Barbón y ha mostrado su preocupación por el anuncio de un segundo mercadillo en Vialia, que puede provocar un colapso de tráfico al sumarse la afluencia al centro comercial y la estación de tren.

"Queremos saber qué medidas adoptará el Gobierno local para evitar que, un año más, el modelo caprichoso de Caballero convierta la Navidad en un calvario insoportable e inseguro”, ha declarado Igrexas, tras criticar la falta de eficacia del gobierno local para garantizar un tránsito seguro de vehículos y peatones en ediciones anteriores.

Según el portavoz nacionalista, no bastan "un par de planos o anuncios que nunca se concretan", sino que es necesario adoptar medidas reales. Entre ellas, el BNG propone un plan de transporte público que reduzca la entrada de vehículos en la ciudad, con autobuses lanzadera, aparcamientos disuasorios en el Ifevi, el uso de parte del estacionamiento del aeropuerto y zonas del puerto, además de dar prioridad semafórica al transporte público y facilitar el acceso de taxis.

También ha solicitado reforzar de manera significativa el número de agentes de la Policía Local y Protección Civil para garantizar la seguridad y asegurar la existencia real de los corredores de emergencia, que en años anteriores "sólo se anunciaron sobre el papel".

Igrexas ha advertido que el diseño actual del dispositivo navideño puede retrasar entre 15 y 20 minutos la respuesta ante una emergencia, "una cuestión que puede ser, literalmente, de vida o muerte" y ha advertido que "la obsesión del alcalde por las grandes masas, que roza lo patológico, no puede poner en riesgo la seguridad, la convivencia ni la habitabilidad de la ciudad durante varios meses".