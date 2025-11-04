Actuación heroica de la Policía en Vigo: Evitan el suicidio de dos personas, uno in extremis

Agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo dos heroicas intervenciones por medio de las que lograron salvarle la vida a dos ciudadanos que estaban dispuestos a consumar acciones autolíticas que, previsiblemente y de no haber intervenido los policías, hubieran acabado en suicidio.

El primer caso se salvó in extremis. Los agentes pertenecientes a la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Vigo-Redondela, recibieron de noche un aviso por parte de la Sala CIMACC 091 en el que se daba cuenta de un posible intento autolítico.

Una vez en el punto, los agentes hallaron a una mujer tumbada en el suelo y a su marido, muy agitado, a su lado. En medio de la intervención policial, relatan desde la Policía Nacional, el hombre salió corriendo hacia un balcón, motivo que llevó a dos agentes a correr tras él. Lograron sujetar al individuo por el tronco y las piernas para evitar que se arrojara al vacío.

Debido a la gran envergadura de esta persona y "el ímpetu empleado" para intentar ponerse nuevamente de pie, fue necesario que otros dos agentes se unieran a la maniobra de contención para impedir, nuevamente, que se lanzara.

Finalmente, los agentes lograron poner a salvo a este varón, resultando dos de ellos levemente heridos. Asimismo, ambas víctimas fueron trasladadas hasta el hospital para ser atendidas.

Barricada en una nave de Vigo

La misma brigada policial fue alertada tras la llamada de una ciudadana en la que precisaba que un hombre, encerrado en una nave industrial de Vigo, quería acabar con su vida. Con la ayuda de los bomberos, los policías pudieron acceder al interior de este espacio, en donde se percataron de la presencia de una improvisada barricada construida por el hombre con objetos acumulados en la puerta.

Los agentes fueron amenazados y agredidos por esta persona, por lo que tuvieron que activar el inmovilizador eléctrico de control en dos ocasiones, sin que finalmente se llegase a realizar descarga eléctrica alguna sobre el sujeto. Los agentes lograron reducir a esta persona, a pesar de su resistencia. A continuación fue trasladada por el servicio sanitario hasta el hospital. Asimismo, se localizó en el interior de la nave una soga colgada de un puente grúa. Cabe mencionar que también en esta actuación uno de los policías resultó herido.