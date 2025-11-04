Abel Caballero saca pecho: "Vigo ahora ya no renuncia a nada"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha aprovechado su intervención en un desayuno organizado por Executive Forum España y Urbaser para sacar pecho de su proyecto al frente del gobierno municipal en los últimos 18 años: "Vigo ahora ya no renuncia a nada".

El regidor olívico ha hecho un repaso de los proyectos en marcha de la ciudad, de las alianzas y batallas con Gobierno y Xunta, respectivamente, y ha vaticinado el resultado electoral en caso de que hoy se celebrasen unas elecciones. "Subiríamos dos concejales y ganaríamos la Diputación", ha sentenciado.

Sobre la decisión de las urnas en los últimos años, Caballero considera que hay algo que "no se puede discutir", y es que "la ciudad está humillando al PP", ya que él cuenta con un apoyo electoral que hace que la diferencia con los populares sea "entre 40 y 50 puntos de ventaja", algo que "no sucede en ninguna otra ciudad de Europa con un sistema proporcional".

A la hora de votar en las municipales, "más del 80%" de los vigueses consideran que su equipo de gobierno lo hace "bien o muy bien", e incluso los votantes de otros partidos en las autonómicas y nacionales, incluido VOX, le dan el voto a los socialistas. Todo, gracias al "proceso extraordinario de unidad política" en Vigo, que es el que le da "fuerza" como ciudad.

Una ciudad que "cobró conciencia de su fuerza" y que ahora "no renuncia a nada" tras estar "paralizada durante décadas y décadas", lo que hizo que dejase "de reclamar". "Ahora estamos en todo y lo conseguimos todos", ha presumido.

Caballero ha aprovechado para exigir de nuevo la facultad de Medicina y ha asegurado que "la cooperación es vital". En este caso, el gobierno local "tiende la mano constantemente", pero ha incidido en que es el Gobierno de España el que "coge esa mano", al contrario que la Xunta. "¿Cómo que esta ciudad no quiere cooperar? Queremos cooperar con los que contribuyen, lo que no estamos dispuestos es a quedarnos callados ante expolios", ha advertido.

La reforma de Balaídos para ser sede del Mundial 2030, el Vigo Vertical, la planta de chips fotónicos, la autovía A-52 o el AVE directo entre Vigo y Madrid, una "prioridad", han sido algunos de los proyectos que ha repasado durante su intervención. Por contra, ha asegurado que el AVE entre Vigo y Oporto el gobierno portugués "no lo tiene en mente", a diferencia del de Pedro Sánchez.

El alcalde también se ha referido a la necesidad de ampliar el Ifevi, y ha reiterado la disposición de la Zona Franca a financiar la obra, con una nueva configuración del patronato del recinto ferial, para lo que es necesario hacer la valoración de bienes de cada administración.

Turismo

La Navidad ha sido el eje sobre el que ha girado lo referente al turismo, una celebración que ha convertido a Vigo en "potencia turística" y que consigue "llenar hoteles a 100 kilómetros a la redonda".

Igualmente, ha mencionado la situación de Peinador y la marcha de Ryanair a partir de 2026 (tras la finalización del contrato de promoción publicitaria). Según ha asegurado, el Concello tiene ofertas para retomar el vuelo a Londres, pero ha subrayado que Xunta y Diputación deberían colaborar económicamente.

Asimismo, ha insistido por enésima vez en denunciar que la Xunta, a través de Turgalicia, financia vuelos desde Santiago y ha reiterado que Feijóo, cuando presidía el gobierno gallego, "quiso cerrar el aeropuerto de Peinador".