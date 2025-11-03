Vertido de aceite de palma en el puerto de Vigo: ya se han retirado el 90 % de los restos

Restos del vertido de aceite de palma en las proximidades del astillero San Enrique. APV

La Autoridad Portuaria de Vigo avanza en la retirada del vertido de aceite de palma que se produjo el pasado jueves tras la ruptura de un depósito y que dejó a dos trabajadores heridos.

El dispositivo de limpieza continúa activo, junto a los servicios de Gardacostas y de la Consellería de Medio Ambiente, así como operarios de varias empresas, y este lunes ya se ha logrado limpiar el 90 % de los residuos que, como apuntaron desde un primer momento desde la Autoridad Portuaria, es "inocuo" tanto para la población como para el medio ambiente.

Según ha informado el presidente del Puerto, Carlos Botana, estos días se han centrado en las dos zonas afectadas, un par de playas en las costas de Moaña y el entorno de la dársena de Guixar y del astillero San Enrique.

La limpieza de los arenales de Moaña está prácticamente finalizada, aunque los equipos permanecerán en la zona unos días para retirar pequeños restos y revisar aquellas áreas donde se han detectado residuos puntuales.

El vertido de la zona de San Enrique, donde se encuentra la mayor parte de los residuos, ya ha sido retirado; los restos de la dársena exterior serán retirados con el apoyo de la embarcación 'Pelícano', mientras que en la dársena interior seguirán trabajando dos grúas.

En los próximos días, se retirarán las barreras anticontaminación y se procederá a la limpieza de paramentos, con previsión de finalizar los trabajos a lo largo de esta semana.

Según Botana, el objetivo es retirar la totalidad de los residuos "en el menor tiempo posible" y "garantizar que el impacto ambiental" sea nulo.