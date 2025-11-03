El TSXG da la razón al Concello de Vigo en el patrocinio del concierto de Guns N' Roses

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado el recurso de apelación del Concello de Vigo contra la sentencia que le condenaba a pagar 1,5 millones de euros a la promotora Sweet Nocturna por el patrocinio del concierto de Guns N' Roses en la ciudad olívica.

El pasado mes de enero, el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Vigo condenó al Gobierno local al pago de 1,5 millones de euros más IVA a la empresa por entender que existieron tratos previos y una relación contractual de hecho para la celebración del concierto en el estadio de Balaídos.

Sin embargo, el TSXG considera que "no existió tal contrato" ya que la licitación fue declarada desierta después de que Sweet Nocturna fuera excluida del proceso por no acreditar los derechos exclusivos de representación exigidos en los pliegos. Según el fallo, la Administración actuó conforme a derecho al rechazar su oferta y negar cualquier obligación de pago, dado que el expediente nunca llegó a formalizarse ni perfeccionarse.

La Sala subraya, además, que el juzgado de instancia incurrió en errores al dar por acreditada la existencia de un procedimiento previo y aplicar indebidamente la doctrina del enriquecimiento injusto, y considera que el patrocinio publicitario no puede equipararse a un contrato de prestación artística y que no cabe indemnización cuando no hay contrato válido ni adjudicación formal.

Por esto, el TSXG estima el recurso de apelación presentado por el Concello de Vigo, revoca la condena y desestima íntegramente el recurso de Sweet Nocturna, además de no imponer costas procesales.

La resolución puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.