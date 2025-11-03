Cae una banda dedicada a robar en centros comerciales del área de Vigo y el norte de Portugal

La operación se ha saldado con cuatro detenidos y dos investigados, a quienes se les atribuye 11 delitos de hurtos, además de conducción temeraria y amenazas. En uno de los episodios más graves llegaron a atropellar a un vigilante del centro comercial As Nasas de Nigrán durante su huida Te puede interesar: Detenida en Vigo por amenazar a su madre con un cuchillo

La Guardia Civil ha desmantelado un grupo organizado especializado en hurtos en centros comerciales del sur de Pontevedra y el norte de Portugal. La operación, bautizada como ‘Bispo 1’, se ha saldado con cuatro detenidos y dos investigados.

Según informa la Comandancia de Pontevedra, los implicados tenían en el punto de mira las áreas comerciales del entorno de Vigo y se movían entre la ciudad olívica y Tui, aprovechando la cercanía con la frontera portuguesa para actuar y dificultar su localización.

Las pesquisas, desarrolladas por agentes del puesto de Baiona-Nigrán, permitieron identificar a seis personas —dos hombres y cuatro mujeres—, a quienes se atribuyen 11 delitos de hurto, además de conducción temeraria y amenazas.

Modus operandi

El grupo operaba de forma coordinada: los hombres permanecían en el exterior de los centros al volante de vehículos de renting, mientras las mujeres accedían a las tiendas más concurridas para sustraer ropa, comida o pequeños electrodomésticos. En caso de ser descubiertas, no dudaban en enfrentarse a los empleados con empujones y amenazas. En uno de los episodios más graves llegaron a atropellar a un vigilante del centro comercial As Nasas de Nigrán durante su huida.

El análisis de las cámaras de seguridad y las vigilancias discretas de los agentes fueron clave para localizar sus domicilios y los coches utilizados en los desplazamientos, además de vincularlos con distintos robos en ambos lados de la frontera.

La Guardia Civil comprobó que el grupo actuaba de manera reiterada y planificada, lo que obligó a mantener una coordinación constante con otras unidades policiales y con los establecimientos afectados.

Gracias a este trabajo conjunto, se esclarecieron 11 delitos de hurto y se constató que varios de los implicados contaban con órdenes judiciales de localización dictadas por juzgados de Vigo y Santiago.

Las diligencias se remitieron al Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo, aunque la operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones ni vínculos con otros casos similares.