Caballero señala a Rueda por la Facultad de Medicina en Vigo: "La ciudad le va a pasar factura"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, mantiene sus reticencias a que Vigo tenga una facultad de Medicina; lo hacía este domingo en una entrevista en Faro de Vigo y lo repetía este lunes a la finalización del Consello del Gobierno gallego, como ha ido deslizando a lo largo de los últimos meses.

Una posición por la que el alcalde de la ciudad olívica, Abel Caballero, ha insistido en que "se equivoca gravemente" y ha criticado que Rueda asegure que mantener una única facultad, la de Santiago de Compostela, con docencia descentralizada, es "lo mejor que le puede pasar a Galicia".

"¿Por qué es lo mejor?", se ha preguntado Caballero en un audio remitido a los medios, al mismo tiempo que ha cuestionado si Comunidades Autónomas como Cataluña, Madrid, Valencia o Andalucía se equivocaron "porque hay muchas", además de reprochar a Rueda que "insulte" y califique de "localismo" esta reclamación.

"Queremos y vamos a tener una Facultad de Medicina", ha sentenciado, ya que "Vigo es mucho más grande que Santiago" y "la gente quiere estudiar Medicina en Vigo, en su casa, cerca de donde vive".

Para el regidor, Rueda defiende un "privilegio feudal" de que "todo sea en Santiago", pero eso "era en la Edad Media". Una posición por la que, según Caballero, "la ciudad le va a pasar factura".