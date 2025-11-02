Ofrecido por:
Calendario laboral de Vigo y su área 2026: días festivos y puentes
La ciudad contará con 14 festivos en 2026, de los cuales nueve son nacionales, tres autonómicos y dos locales
Vigo ya conoce la lista completa de festivos que disfrutará en 2026. En total, el calendario contará con 14 días no laborables el próximo año, entre ellos festivos de ámbito nacional, autonómico y local.
La lista de todos los festivos en Vigo para el año 2026 ha quedado confirmada tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG). A continuación, te detallamos el listado completo.
Calendario laboral Vigo 2026
Los vecinos de Vigo disfrutarán en 2026 de un total de 14 festivos, de los cuales nueve son fiestas nacionales, tres los define la comunidad autónoma y los dos restantes los elige el Ayuntamiento.
Este 2026 Vigo modifica una de las dos fechas escogidas como festivos locales en la ciudad este año, cambiando el Martes de Carnaval (17 de febrero) por el 17 de agosto, jornada posterior a San Roque. Así, el Ayuntamiento celebrará la Fiesta de la Reconquista y el 17 de agosto:
- Fiesta de la Reconquista: sábado, 28 de marzo
- Día posterior a San Roque: lunes, 17 de agosto
Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia
La Xunta de Galicia ha elegido sus tres festivos autonómicos. Tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), los festivos de 2026 serán los siguientes: el jueves 19 de marzo (San José), el miércoles 24 de junio (San Juan) y el sábado 25 de julio (Día Nacional de Galicia).
Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:
- Año Nuevo: jueves, 1 de enero
- Viernes Santo: viernes, 3 de abril
- Fiesta del Trabajo: viernes, 1 de mayo
- Asunción de la Virgen María: sábado, 15 de agosto
- Fiesta Nacional de España: lunes, 12 de octubre
- Día de la Inmaculada Concepción: martes, 8 de diciembre
- Navidad: viernes, 25 de diciembre
Los festivos restantes de carácter nacional son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.
De este modo, así queda el listado completo de festivos nacionales, autonómicos y locales en Vigo en 2026:
- Año Nuevo: jueves, 1 de enero
- Día de Reyes: martes, 6 de enero
- San José: jueves, 19 de marzo
- Fiesta de la Reconquista: sábado, 28 de marzo
- Jueves Santo: jueves, 2 de abril
- Viernes Santo: viernes, 3 de abril
- Fiesta del Trabajo: viernes, 1 de mayo
- San Juan: miércoles, 24 de junio
- Día Nacional de Galicia: sábado, 25 de julio
- Asunción de la Virgen María: sábado, 15 de agosto
- Día posterior a San Roque: lunes, 17 de agosto
- Fiesta Nacional de España: lunes, 12 de octubre
- Día de la Inmaculada Concepción: martes, 8 de diciembre
- Navidad: viernes, 25 de diciembre
Los puentes en Vigo en 2026
Con este calendario de festivos, estos son los posibles puentes en Vigo a disfrutar en el año 2026:
- Posible puente por Año Nuevo: el 1 de enero cae en jueves
- Macropuente en Semana Santa: el jueves 2 de abril y el viernes 3 de abril son festivos
- Posible puente por San José: el 19 de marzo cae en jueves
- Puente por la Fiesta del Trabajo: el 1 de mayo cae en viernes
- Puente por San Roque: el 17 de agosto cae en lunes
- Puente por la Fiesta Nacional de España: el 12 de octubre cae en lunes
- Puente por Navidad: el 25 de diciembre cae en viernes
Otros festivos en la comarca de Vigo
Estos son los festivos de los otros 10 ayuntamientos de la comarca de Vigo:
- Baiona: jueves, 16 de julio, día de la festividad de la Virgen del Carmen; viernes, 25 de septiembre, festividad de San Cosme y San Damián
- Fornelos de Montes: 6 de abril, Lunes de Pascua; lunes, 10 de agosto, fiestas de San Lorenzo
- Gondomar: 17 de marzo, Martes de Carnaval; lunes, 17 de agosto, San Roque
- Mos: lunes, 15 de junio, fiesta de la Rosa; viernes, 7 de agosto, San Mamede
- Nigrán: viernes, 29 de junio, San Pedro; lunes, 24 de agosto, San Roque Camos
- O Porriño: jueves, 11 de julio, San Benito; lunes, 28 de septiembre, día del Cristo
- Pazos de Borbén: jueves, 15 de enero, San Amaro; 6 de abril, Lunes de Pascua
- Redondela: 13 de abril, lunes del Cristo; 4 de junio, Jueves de A Coca
- Salceda de Caselas: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 20 de julio, Lunes del Cristo
- Soutomaior: 6 de abril, Lunes de Pascua; jueves, 6 de agosto, fiesta del Patrón