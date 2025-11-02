Calendario laboral de Vigo y su área 2026: días festivos y puentes

Vigo ya conoce la lista completa de festivos que disfrutará en 2026. En total, el calendario contará con 14 días no laborables el próximo año, entre ellos festivos de ámbito nacional, autonómico y local.

La lista de todos los festivos en Vigo para el año 2026 ha quedado confirmada tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG). A continuación, te detallamos el listado completo.

Calendario laboral Vigo 2026

Los vecinos de Vigo disfrutarán en 2026 de un total de 14 festivos, de los cuales nueve son fiestas nacionales, tres los define la comunidad autónoma y los dos restantes los elige el Ayuntamiento.

Este 2026 Vigo modifica una de las dos fechas escogidas como festivos locales en la ciudad este año, cambiando el Martes de Carnaval (17 de febrero) por el 17 de agosto, jornada posterior a San Roque. Así, el Ayuntamiento celebrará la Fiesta de la Reconquista y el 17 de agosto:

Fiesta de la Reconquista: sábado, 28 de marzo

sábado, 28 de marzo Día posterior a San Roque: lunes, 17 de agosto

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

La Xunta de Galicia ha elegido sus tres festivos autonómicos. Tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), los festivos de 2026 serán los siguientes: el jueves 19 de marzo (San José), el miércoles 24 de junio (San Juan) y el sábado 25 de julio (Día Nacional de Galicia).

Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:

Año Nuevo: jueves, 1 de enero

Viernes Santo: viernes, 3 de abril

Fiesta del Trabajo: viernes, 1 de mayo

Asunción de la Virgen María: sábado, 15 de agosto

Fiesta Nacional de España: lunes, 12 de octubre

Día de la Inmaculada Concepción: martes, 8 de diciembre

Navidad: viernes, 25 de diciembre

Los festivos restantes de carácter nacional son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.

De este modo, así queda el listado completo de festivos nacionales, autonómicos y locales en Vigo en 2026:

Año Nuevo: jueves, 1 de enero

Día de Reyes: martes, 6 de enero

San José: jueves, 19 de marzo

Fiesta de la Reconquista: sábado, 28 de marzo

Jueves Santo: jueves, 2 de abril

Viernes Santo: viernes, 3 de abril

Fiesta del Trabajo: viernes, 1 de mayo

San Juan: miércoles, 24 de junio

Día Nacional de Galicia: sábado, 25 de julio

Asunción de la Virgen María: sábado, 15 de agosto

Día posterior a San Roque: lunes, 17 de agosto

Fiesta Nacional de España: lunes, 12 de octubre

Día de la Inmaculada Concepción: martes, 8 de diciembre

Navidad: viernes, 25 de diciembre

Los puentes en Vigo en 2026

Con este calendario de festivos, estos son los posibles puentes en Vigo a disfrutar en el año 2026:

Posible puente por Año Nuevo: el 1 de enero cae en jueves

Macropuente en Semana Santa: el jueves 2 de abril y el viernes 3 de abril son festivos

Posible puente por San José: el 19 de marzo cae en jueves

Puente por la Fiesta del Trabajo: el 1 de mayo cae en viernes

Puente por San Roque: el 17 de agosto cae en lunes

Puente por la Fiesta Nacional de España: el 12 de octubre cae en lunes

Puente por Navidad: el 25 de diciembre cae en viernes

Otros festivos en la comarca de Vigo

Estos son los festivos de los otros 10 ayuntamientos de la comarca de Vigo: