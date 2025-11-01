Ofrecido por:
Vigo disfruta del buen tiempo en el día de Todos los Santos
Los cielos no presentarán precipitaciones a lo largo del día y las temperaturas siguen marcando valores habituales en este período del año
Vigo disfrutará de buen tiempo para poder realizar los planes marcados en la agenda del festivo de Todos los Santos, con el que se abre el mes de noviembre.
De esta forma, Meteogalicia marca para la jornada de hoy un pronóstico de cielos con nubes y claros, aunque ocasionalmente se mostrarán muy nublados.
Con respecto a las lluvias, no se esperan hasta el lunes de noche, con probabilidades bajas durante todo el día.
Las temperaturas serán altas para este mes, con mínimas de 12 grados y máximas de 19 grados.
La calidad del aire, por su parte, se mantiene en un nivel favorable en general.