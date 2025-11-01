Piden tres años de prisión para un hombre acusado de estafa al anunciar el alquiler de un piso en Vigo

La Fiscalía ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo la condena a tres años de prisión para un hombre al que acusa de estafar a una mujer a través de un anuncio de alquiler de un piso en la ciudad. El acusado, además, ya fue sentenciado otras dos veces, este año y el año pasado, por el mismo delito.

En su escrito de acusación, la Fiscalía, al que ha accedido Europa Press, ha señalado que el hombre anunció un inmueble en la plataforma Idealista, en julio de 2024, con la "intención de obtener un beneficio económico de carácter ilícito".

En esta línea, el Ministerio Público apunta que la víctima se puso en contacto con el acusado solicitándole poder ver el piso, que quería alquilar como vivienda. Posteriormente, la acusación indica que el hombre solicitó a la mujer que le hiciera un bizum para reservar el piso.

Además, la Fiscalía describe que la denunciante le envió al acusado un escrito en el que ella "se comprometía a abonarle 750 euros en concepto de reserva". En cambio, si el piso no fuera de su agrado, el acuerdo era que el hombre debería devolver las cantidades.

Bizums y bloqueo

Para consumar el engaño, el Ministerio Público afirma el acusado firmó el escrito enviado por la denunciante, que hizo dos bizums de 500 y 250 euros, el 12 de julio, en concepto de fianza, y otro pago de 450 euros el 16 de julio, en concepto de alquiler.

Además, la Fiscalía subraya que el acusado, para "aparentar una voluntad" de alquilar el piso, "concertó varias citas con la perjudicada", pero no compareció a ninguna.

Finalmente, para evitar recibir mensajes de la mujer, el Ministerio Público indica que el hombre la bloqueó en el teléfono.