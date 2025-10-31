El TSXG ordena al Concello de Vigo garantizar que el ruido de la Navidad no supere los niveles permitidos

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ordenado al Concello de Vigo garantizar que su Navidad no supere los niveles de ruido permitidos, estimando así un recurso de apelación de una vecina del Areal.

El tribunal condena así a la corporación local por vulnerar los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, así como a la inviolabilidad del domicilio de la vecina del Areal, por el ruido provocado durante la celebración de la Navidad del año 2022-2023.

Los magistrados del TSXG decretaron que el Concello tendrá que adoptar “las medidas necesarias” para evitar "la reiteración de su conducta lesiva de los derechos fundamentales". En consecuencia, el gobierno de Abel Caballero deberá garantizar “que los niveles de ruidos exteriores e interiores no rebasen los umbrales fijados por las normas aplicables”.

Además, le impuso el abono de una indemnización de 600 euros a la demandante por los daños ocasionados, que ya hizo efectiva, según se indica en la sentencia. Cabe recordar que el Concello anunció hace dos semanas que iba a actualizar el Mapa de Ruido para compatibilizar la Navidad con la "vida normal de los barrios".