El tiempo en Vigo: Los disfraces de Halloween y Samaín tendrán que ir con paraguas

Se acaba octubre con la esperada noche de Halloween o Samaín en la versión gallega. Una noche para disfrazarse, en el primer caso, o sumergirse en la tradición de la tierra con sus meigas y Santa Compaña, en el segundo.

Sea cual sea la opción, lo cierto es que la lluvia también será protagonista, al menos, durante el día de hoy y también en la madrugada de mañana. Hoy Vigo amaneció con fuertes precipitaciones y la tónica será la misma durante todo el día: Lluvia generalizada en la ciudad. Las temperaturas, eso sí, serán agradables: 17 grados de mínima y 20, de máxima.

Ya mañana, primero de noviembre y Día de Todos los Santos, las visitas a los seres queridos en los cementerios podrán realizarse con tranquilidad. Así, la previsión es que deje de llover, al menos, no con tanta insistencia. Las temperaturas serán un poco más bajas: de 14 grados, la mínima, y de 18, la máxima.

El domingo la imagen será similar: Los cielos estarán nublados y las temperaturas oscilarán entre los 12 grados de mínima y los 19 de máxima.