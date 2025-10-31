La Policía Nacional desarticula en Vigo y Nigrán una organización criminal dedicada al tráfico de drogas

Droga, dinero y otros efectos intervenidos tras la detención de un grupo criminal que operaba en Vigo y Nigrán Policía Nacional

La Policía Nacional de Vigo ha desarticulado un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas. La denominada Operación Zafiro se ha saldado con tres detenidos, entre ellos el cabecilla de la organización, y la intervención de casi 15 kilogramos de marihuana y cocaína.

Según han informado fuentes policiales, la investigación se inició hace meses, cuando la Policía tuvo conocimiento de la existencia de una trama criminal dedicada a distribuir drogas en distintos puntos de Galicia y del Norte de Portugal. Estima que este grupo criminal tenía capacidad para distribuir unos 50 kilos de droga cada mes.

Las pesquisas permitieron conocer el modus operandi del grupo. Así, una vez que se abastecían de las sustancias estupefacientes, distribuían paquetes de cocaína y marihuana por el noroeste peninsular. A veces, eran los propios clientes los que acudían a comprar.

El cabecilla del grupo era el que organizaba los transportes de la droga, contando con un vehículo para llevar oculta la mercancía y otro como lanzadera conducido por él mismo. Además, en el momento final de la entrega, el líder utilizaba un patinete, que usaba para circular sin despertar sospechas y para eludir la posible presencia policial.

Transporte de cocaína interceptado

El operativo policial 'explotó' este jueves, ya que los investigadores constataron que se estaban realizando diversos preparativos para hacer uno de esos transportes de droga. De este modo, interceptaron al conductor del coche, que llevaba ocultos en el vehículo tres kilos de cocaína.

Poco después, se procedió a la detención de los otros dos miembros del grupo, entre ellos el líder de la trama. Asimismo, se llevaron a cabo dos registros, uno en una nave industrial de Vigo y otro en un domicilio de Nigrán.

En la vivienda de Nigrán, la Policía encontró 5.000 euros en efectivo y una máquina de contar de dinero, así como uno de los vehículos del grupo criminal. En la nave de Vigo, se localizó un kilo de cocaína y más de 10 kilos de marihuana preparada para consumir, así como diversos efectos para el pesaje y envasado de la droga, y otros 2.000 euros en efectivo.

La previsión es que los detenidos pasen este sábado a disposición judicial, aunque la operación continúa abierta y no se descartan nuevos arrestos.