El Concello de Vigo reformará la grada y cambiará el césped del campo de fútbol de Samil

El Concello de Vigo ha anunciado la contratación de la obra para la cubierta de la grada y la renovación del césped del campo de fútbol de Samil, que tendrá una inversión total de 721.000 euros.

En la grada se construirá una nueva cubierta con paneles de chapa de acero y la obra, a la que se destinarán 131.000 euros, arrancará aproximadamente en un mes. La instalación del nuevo césped artificial de última generación tendrá un coste de 590.000 euros y se renovarán las pluviales, se instalará un circuito de reaprovisionamiento y reutilización del agua de riego del campo, nuevo saneamiento y se renovará todo el alumbrado del campo.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, también ha informado sobre la licitación del contrato para la construcción del aparcamiento de Matamá, en la calle Manuel Cominges, que tendrá un coste de 1.174.000 euros y un plazo de nueve meses. El acceso, según ha detallado, será por Manuel Cominges, frente al CEIP Josefa Alonso, y contará con espacio para 123 vehículos en batería y cuatro plazas para movilidad reducida.

Humanizaciones

Además, el Concello pondrá en marcha la humanización de las calles Doctor Carracido y Mondariz. La primera contará con un presupuesto de 2,8 millones de euros y tiene un plazo de ejecución de aproximadamente 12 meses. Se aumentará la superficie de las aceras, contará con nueva pavimentación y nuevos pasos de peatones y se renovarán redes de saneamiento, abastecimiento, pluviales, iluminación, mobiliario urbano, alcorques, papeleras, bancos y jardineras.

En la calle Mondariz la inversión será de 780.000 euros y la actuación será en un ámbito de 140 metros. Se aumentará la superficie peatonal con aceras más anchas, zonas de sombra, renovación del mobiliario urbano y nuevos elementos vegetales. Además, se reordenarán las plazas de aparcamiento de la zona y se creará una zona de ocio cerca del colegio Seis de Nadal.