La Navidad de Vigo llama la atención de National Geographic: "Es una referencia muy importante"

Mientras el reloj alojado en el edificio del Marco continúa la cuenta atrás para el 24 de diciembre, la Navidad de Vigo sigue llamando la atención fuera de los límites de la ciudad. Así, la prestigiosa publicación National Geographic ha seleccionado la ciudad olívica entre los 10 destinos principales de Europa en estas fechas.

Además, amplía la información con un artículo donde destaca que Vigo "sorprende con su despliegue de iluminación, su amplia oferta para pequeños y mayores y un sinfín de actividades y rincones donde pasarlo en grande". El texto recoge un recorrido por todas las atracciones y adornos de gran tamaño de los que se pueden disfrutar en Navidad. "Más y mejor son dos palabras que casan perfectamente con el espíritu de la Navidad en Vigo, pero sin duda cada año gana más peso otro calificativo: gigante", recoge.

También destaca la oferta para los más pequeños, como la presencia de Papá Noel y el Cartero Real en la caseta de Policarpo Sanz y sus visitas a los barrios, así como la Cabalgata de Reyes, estática por la mañana y la tradicional por la tarde, y el Circo do Nadal. Una oferta que se amplía a todas las edades, donde destaca el Cíes Market y el mercadillo navideño de O Calvario.

"Estar en el National Geographic es una referencia muy importante", ha celebrado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ha destacado que la ciudad olívica aparece en esta lista al lado de ciudades como Budapest, Praga, Bruselas. Estrasburgo, Viena o Madrid. "Esta ciudad que hace 15 años casi no conocía nadie ni sabía dónde estaba nadie, hoy estamos al lado de estas ciudades", ha añadido.

Caballero ha vuelto a señalar a PP y BNG, que están "en contra de la Navidad", y ha criticado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, así como su antecesor en el cargo, Alberto Núñez Feijóo, "no soportan que Vigo sea un ejemplo en el mundo". "No soportan que cuando Vigo enciende las luces, la gente entiende que arrancó la Navidad en todo el planeta", ha sentenciado.