Ofrecido por:
Esta tarde se instalará en la Puerta del Sol de Vigo la estrella del árbol de Navidad
El adorno navideño cuenta con 13 metros de diámetro y pesa 20 toneladas y se instalarán 11 árboles decorativos en el entorno del árbol
Información relacionada: Comienza a florecer el bosque de Navidad de Porta do Sol, en Vigo
La estrella que coronará el árbol de Navidad de la Puerta del Sol se instalará esta tarde para darle el toque final a uno de los principales adornos navideños de la ciudad.
La estrella gigante tiene un diámetro de 13 metros y pesa 20 toneladas. Con ella, el árbol supera los 45 metros de alto; una parte de ella encaja en el árbol, pero otra sobresale alrededor de 10 metros.
Además, la decoración de la Puerta del Sol se completará con 11 árboles decorativos con hojas doradas. Habrá dos hacia la parte de Policarpo Sanz y Príncipe y un árbol adicional en la zona de Elduayen.
"Queremos que la visión sea maravillosa y extraordinaria porque la Navidad es muy importante", ha declarado el alcalde de Vigo, Abel Caballero.