Esta tarde se instalará en la Puerta del Sol de Vigo la estrella del árbol de Navidad

Llega la estrella que coronará el árbol de Porta do Sol, en Vigo. Treintayseis

La estrella que coronará el árbol de Navidad de la Puerta del Sol se instalará esta tarde para darle el toque final a uno de los principales adornos navideños de la ciudad.

La estrella gigante tiene un diámetro de 13 metros y pesa 20 toneladas. Con ella, el árbol supera los 45 metros de alto; una parte de ella encaja en el árbol, pero otra sobresale alrededor de 10 metros.

Además, la decoración de la Puerta del Sol se completará con 11 árboles decorativos con hojas doradas. Habrá dos hacia la parte de Policarpo Sanz y Príncipe y un árbol adicional en la zona de Elduayen.

"Queremos que la visión sea maravillosa y extraordinaria porque la Navidad es muy importante", ha declarado el alcalde de Vigo, Abel Caballero.