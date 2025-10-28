Los estudiantes de Vigo, contra el acoso escolar: "Sandra, irmá, non nos olvidamos"

A las 12:00 horas, la Farola de Urzaiz de Vigo ha clamado contra el acoso escolar y los discursos de odio. Alrededor de un centenar de estudiantes se han concentrado detrás de una pancarta que rezaba "Sandra non te esquecemos. Hai responsables", un mensaje en recuerdo de la adolescente sevillana que se quitaba la vida hace dos semanas tras sufrir bullying.

"Colexio culpable, sistema responsable" y "Sandra, irmá, non nos olvidamos" fueron algunas de las proclamas que se pudieron escuchar en esta convocatoria del Sindicato de Estudiantes y replicada en todo el territorio nacional contra el acoso escolar y exigir mayor inversión en la educación pública para la atención de la salud mental del alumnado.

Los manifestantes han recorrido la calle del Príncipe hasta la Puerta del Sol, y desde ahí han regresado a la Farola por Policarpo Sanz y Colón, con carteles que proclamaban "no más víctimas, no más excusas" o "escolle ser amable" contra las acciones violentas y el bullying.

El foco en el acoso escolar ha aterrizado en la sociedad en las últimas dos semanas tras los casos de Sandra Peña y, más reciente, la denuncia de unos padres de Vigo contra el maltrato a su hija de 5 años por parte de unos alumnos que le doblaban la edad en el colegio Monterrey.