El BNG se opone al nuevo relleno del Puerto de Vigo que servirá de aparcamiento de camiones

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha manifestado este martes su oposición a la decisión del Puerto de Vigo de urbanizar el relleno portuario de O Berbés, una actuación que califican de "agresión ambiental absolutamente delirante". Además, han demandado su inmediata revisión para "evitar la consolidación de este atentado contra la Ría".

El portavoz municipal de los nacionalistas, Xabier P. Igrexas, ha acusado a la Autoridad Portuaria, dirigida por el Partido Popular, de persistir en el "modelo fracasado, insostenible e irracional de los rellenos". "En lugar de abrir de verdad Vigo al mar, insiste en cimentar la Ría de Vigo", ha lamentado.

Además, ha recordado que el BNG se opuso "desde el primer momento" al relleno, que ocupa casi 8.000 metros cuadrados de superficie marítima que serán destinados a un aparcamiento de camiones. Los nacionalistas han subrayado que el Puerto ya cuenta con dos millones de metros cuadrados de superficie y que continúa sin tener el "imprescindible" Plan de Usos.

El alcalde de Vigo no se ha librado de las críticas nacionalistas. Igrexas ha denunciado la inacción del Concello de Vigo y ha recordado que "no ejerció ninguna medida de oposición". También ha recriminado al Gobierno central que haya dado luz verde al proyecto, pese a "reconocer la falta de delimitación de espacios y usos portuarios".

👉 El Puerto de Vigo hizo un nuevo relleno en la ría para meter asfalto y hacer un aparcamiento de camiones 🚚



🗣 Un escándalo ‼️ — Abel Caballero (@abelcaballero) May 3, 2025

En consecuencia, Igrexas ha anunciado que el BNG desplegará una "ofensiva política en todas las instituciones" para impedir la urbanización del relleno y para demandar su reversión "mediante medidas de restauración ecológica y eco-ingeniería". "Vamos a seguir dando batalla para que este innecesario aterramiento de O Berbés sea el último", ha aseverado el portavoz municipal.