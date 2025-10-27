Vigo Vertical: avanza la instalación del ascensor entre Romil e Hispanidad, con capacidad para 13 personas

Se retoman las obras del ascensor entre Romil e Hispanidad. Concello de Vigo

La instalación del ascensor que unirá las calles Romil e Hispanidad sigue en marcha, después de que el Concello tuviese que paralizar las obras por deficiencias en el muro de contención, y que ha supuesto un atraso de varios meses de las obras.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado que la estructura del ascensor ya está colocada tras reparar la falta de cimentación del muro, que estaba "seriamente dañado". Ahora, el elevador quedará retranqueado y se ejecutará una pasarela de desembarco a la altura de Hispanidad.

Según ha avanzado, este nuevo elemento del Vigo Vertical tendrá capacidad para 13 personas y estará terminado antes de que finalice el año.

Estas obras incluyen la humanización del tramo de la Avenida de la Hispanidad, entre Amor Ruibal y Feliciano Rolán, que tiene un presupuesto de algo más de 1,4 millones de euros y cuenta con fondos Next Generation a través del Gobierno de España.