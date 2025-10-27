El PP de Vigo critica que Caballero no explique la pérdida de ayudas europeas: "No tiene por costumbre rendir cuentas"

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha criticado que el PSOE haya votado en contra de la moción presentada por los populares en el pleno en la que pedían explicaciones ante la pérdida de 4,5 millones de euros procedentes de los fondos europeos.

"Han tenido que devolver prácticamente uno de cada cinco euros de los fondos Next Generation recibidos. Este es el balance de su magnífica gestión", ha ironizado Sánchez, que ha enumerado los proyectos que no se han llevado a cabo y que han supuesto una pérdida económica.

La presidenta del PP local ha lamentado que no se hayan ofrecido explicaciones desde el Gobierno municipal, a pesar que denunciaron este hecho hace dos semanas. "Nadie ha abierto la boca. Al señor Caballero le importa tanto la gestión del dinero de los vigueses que ni siquiera está presente para hablar del asunto", ha recriminado ante la ausencia de Caballero en el pleno de este lunes.

"El alcalde socialista no tiene por costumbre rendir cuentas ante la ciudad. No le gusta. Hace tiempo que se olvidó de que es un servidor público y cree que es la ciudad quien le tiene que servir a él. Pero estamos aquí para recordarle cómo son las cosas", ha manifestado.

Así, Sánchez ha señalado las obras de recubierta de la torre del Concello, el frustrado Amazon vigués, la reforma del mercado de Teis y la creación de los parques infantiles de Torrecedeira y O Berbés como "proyectos que no se ejecutarán o que tendrán que pagar los vigueses con sus impuestos, que no son bajos precisamente".

Una cantidad perdida de 4,5 millones de euros que, ha indicado, coincide con la cuantía prevista para poner en marcha la Empresa Municipal de Vivienda. "Decían que no tenían competencias en materia de vivienda y ahora, para constituir esa empresa, llenan el expediente correspondiente de argumentos sobre las competencias que sí tienen", ha constatado.

Además, ha vuelto a criticar que se vaya a contratar a una "empresa privada para captar y gestionar fondos europeos", lo que para la presidenta popular "es el reconocimiento de su fracasada gestión".

La moción del grupo popular, rechazada con los votos en contra del grupo socialista y la abstención del grupo nacionalista, reclamaba al gobierno local que se adoptasen responsabilidades políticas, la creación de una comisión de seguimiento para supervisar la correcta gestión de los fondos europeos y que además de dar explicaciones sobre lo ocurrido, también se informe sobre si esos proyectos pendientes se llevarán a cabo o se guardarán en un cajón.