Pedro Blanco resalta la cooperación internacional en el operativo que incautó droga con destino a Vigo

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha resaltado la cooperación internacional que ha dado como resultado la incautación de 6.500 kilos de cocaína con destino al puerto de Vigo, cifra que las autoridades han rebajado a 4.000 kilogramos.

Ha sido en declaraciones a los periodistas en relación a un operativo en el que agentes del Grupo Especial de Operaciones abordaron a 600 millas de las Islas Canarias y con el apoyo de la Armada Española un mercante que transportaba un peso bruto aproximado en sus bodegas de 6.500 kilos de cocaína. El destino final del buque era el puerto de Vigo.

Gracias a los mecanismos de cooperación policial internacional, el pasado 8 de octubre se recibió una información procedente de la agencia americana DEA (Drug Enforcement Administration) en la que alertaban de las actividades de una organización criminal internacional que pretendía llevar a cabo el transporte de una gran cantidad de cocaína a través del Océano Atlántico, según ha relatado el cuerpo de seguridad.

"La operación sigue abierta", ha recordado el delegado del Gobierno, quien ha destacado la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la cooperación internacional tras la última incautación, con desembarque de la mercancía y de los detenidos al puerto de A Coruña, y con colaboración de la Armada francesa.

"Un éxito más, en las últimas semanas llevamos grandes incautaciones y pequeñas", ha recalcado para incidir en que "se está trabajando para frenar la llegada de drogas y desmantelando muchos puntos".

En el caso de este último decomiso, una vez a bordo, se localizó y detuvo a los nueve miembros de la tripulación, pudiéndose encontrar en una primera requisa de seguridad estructuras y construcciones ajenas a lo que se supone es un buque de carga, las cuales serían las que estarían almacenando el estupefaciente.