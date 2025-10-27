El BNG acusa a PSOE y PP de "mirar hacia otro lado" ante la crisis de la vivienda en Vigo

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha acusado al PSOE y al PP de "mirar hacia otro lado" frente al grave problema de la vivienda en Vigo, tras el voto en contra y la abstención, respectivamente, en la votación en el pleno de la moción presentada por los nacionalistas.

El texto presentado por el Bloque reclamaba medidas urgentes a los gobiernos local, gallego y español ante la emergencia habitacional y el alza de los precios del alquiler en Vigo.

Tras no salir adelante, el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, ha lamentado que el gobierno de Abel Caballero se limite a culpar a la Xunta, pero sin llevar a cabo acciones concretas, a pesar de contar con un presupuesto superior a 400 millones de euros.

Igrexas ha denunciado la "inacción" del Concello y ha señalado que está generando una "enorme frustración" ante alquileres que superan de media los 700 euros mensuales. "No basta con decir que la culpa es del PP; las familias trabajadoras y los jóvenes que no encuentran una vivienda accesible necesitan hechos, no discursos", ha reclamado.

La moción del BNG reclamaba a la Xunta que ejerza sus competencias en la ciudad, al Gobierno central, que obligue a la Sareb a ceder inmuebles para crear un parque público de vivienda, y al Concello de Vigo ejecutar medidas aprobadas en 2024, como la declaración de "zona tensionada", una moratoria de pisos turísticos y un plan para movilizar las más de 22.000 viviendas vacías de la ciudad.