El BNG acusa a PSOE y PP de "mirar hacia otro lado" ante la crisis de la vivienda en Vigo
Los nacionalistas han presentado una moción en el pleno municipal que no ha salido adelante por el voto en contra socialista y la abstención de los populares
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha acusado al PSOE y al PP de "mirar hacia otro lado" frente al grave problema de la vivienda en Vigo, tras el voto en contra y la abstención, respectivamente, en la votación en el pleno de la moción presentada por los nacionalistas.
El texto presentado por el Bloque reclamaba medidas urgentes a los gobiernos local, gallego y español ante la emergencia habitacional y el alza de los precios del alquiler en Vigo.
Tras no salir adelante, el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, ha lamentado que el gobierno de Abel Caballero se limite a culpar a la Xunta, pero sin llevar a cabo acciones concretas, a pesar de contar con un presupuesto superior a 400 millones de euros.
Igrexas ha denunciado la "inacción" del Concello y ha señalado que está generando una "enorme frustración" ante alquileres que superan de media los 700 euros mensuales. "No basta con decir que la culpa es del PP; las familias trabajadoras y los jóvenes que no encuentran una vivienda accesible necesitan hechos, no discursos", ha reclamado.
La moción del BNG reclamaba a la Xunta que ejerza sus competencias en la ciudad, al Gobierno central, que obligue a la Sareb a ceder inmuebles para crear un parque público de vivienda, y al Concello de Vigo ejecutar medidas aprobadas en 2024, como la declaración de "zona tensionada", una moratoria de pisos turísticos y un plan para movilizar las más de 22.000 viviendas vacías de la ciudad.