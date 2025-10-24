Vigo cubrirá el patio del Celso Emilio: "Si esperamos a la Xunta, los niños cumplirán 100 años"

El Concello de Vigo sigue mejorando las instalaciones del colegio Celso Emilio Ferreiro. Tras arreglar el tejado del edificio principal, instalará una cubierta en el patio de esta escuela pública situada en el barrio de Coia.

Según ha avanzado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, las obras supondrán una inversión de 734.000 euros de las arcas municipales para colocar una cubierta que de 1.105 metros cuadrados de superficie.

"Queremos que tengan un patio cubierto también para poder hacer deporte y sus recreos", ha afirmado el regidor socialista, que ha explicado que el Concello construirá bancadas y un paso cubierto, y renovará el pavimento del patio y de la pista multideportiva.

También adaptará la zona verde y mejorará la iluminación de la pista en una obra que durará cinco meses y que debería ser "obligación de la Xunta". "Si esperamos por la Xunta de Galicia para estas obras, los niños actuales tendrán unos 100 años cuando acometan estas mejoras", ha reprochado el alcalde.

Cabe recordar que corporación local y autonómica se enzarzaron a final del curso pasado sobre quién debería resolver las graves deficiencias estructurales que presentaba la escuela pública. Familias y profesores habían denunciado el desprendimiento de cascotes del tejado.