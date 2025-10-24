Rueda ensalza en O Porriño (Pontevedra) el crecimiento del sector biotecnológico gallego

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda en su visita las instalaciones de la planta de Lonza Biologics en O Porriño. Xunta de Galicia

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha visitado este viernes la planta de Lonza Biologics en O Porriño, donde ha destacado el papel del sector biotecnológico como motor de crecimiento y ejemplo del modelo de "una Galicia innovadora, abierta al mundo y orgullosa de su talento".

Rueda ha subrayado la inversión de más de 60 millones de euros realizada por la empresa en los últimos cinco años y ha calificado su actividad como "clave" en la fabricación de medicamentos punteros "que salvan vidas".

Durante el acto, el titular del Ejecutivo gallego ha resaltado que Galicia se ha consolidado como una biorregión de referencia, con cerca de 70 empresas centradas en la biotecnología y más de 160 que ofrecen servicios relacionados. En el marco de la Estrategia de consolidación del sector biotecnológico 2021-2025, la Xunta prevé movilizar 662 millones de euros para fortalecer la investigación y la innovación, que ya emplean a más de 1.700 profesionales en la comunidad.

Además, ha puesto en valor la colaboración público-privada con Lonza, que desde 2008 ha formado a más de 160 alumnos de Formación Profesional en sus instalaciones gracias a un convenio con la Xunta vigente hasta 2029. El presidente ha reafirmado el compromiso del Gobierno gallego con la investigación, recordando que Galicia es la comunidad que más ha incrementado su inversión en I+D, y ha anunciado un nuevo Plan de investigación e innovación 2025-2027 dotado con 1.300 millones de euros, destinado a impulsar la ciencia, la transferencia de conocimiento y la innovación aplicada.