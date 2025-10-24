Mos (Pontevedra) inaugura un monumento en homenaje a su cultura micológica

El Concello de Mos ha inaugurado este viernes un monumento en homenaje a la cultura micológica del municipio, una obra que pone en valor la estrecha relación entre naturaleza, arte, ciencia y gastronomía que caracteriza a la comunidad mosense.

La pieza, promovida por el Concello, consiste en un mortero unido a un muro de hormigón conmemorativo formado por cinco setas de inspiración prehistórica, creada por el artista Rafael Jiménez Ambel, doctor en Bellas Artes y profesor en las universidades Politécnica de Valencia y de Vigo.

De estética orgánica y colorido natural, el mural se integra armónicamente en el jardín del Pazo de Mos, invitando a los visitantes a descubrirlo poco a poco. Con esta obra, el Concello rinde homenaje a la tradición micológica local, al conocimiento científico que la acompaña y al esfuerzo conjunto de una comunidad comprometida con la preservación de su patrimonio natural y cultural.

En el acto han participado la alcaldesa Nidia Arévalo, la concejala de Medio Ambiente Laura Méndez Senlle, el escultor, representantes de la Comunidad de Montes de Mos, de la Fundación Pazo de Mos y de la Asociación de Bares de Mos, así como el chef José Luis Ortega "Tomé", quien ofreció una demostración culinaria con distintas variedades de setas en el marco de las XV Jornadas Forestales y Micológicas.

Durante la jornada también se ha presentado la nueva campaña "Otoño Gastronómico en Mos", que durante el mes de noviembre reunirá a restaurantes locales ofreciendo tapas y postres elaborados con productos de temporada como setas, calabazas o castañas. Con esta iniciativa, el Concello refuerza su apuesta por la promoción cultural, medioambiental y del desarrollo local, destacando el talento artístico, científico y gastronómico del municipio.