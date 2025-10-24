Caso de bullying en Vigo: Educación asegura estar "encima" del caso y revisará la actuación del colegio

La consellería de Educación ha informado de que está "encima" del caso de acoso escolar a una niña de 5 años en el Colegio Monterrey de Vigo, donde supuestamente sufrió agresiones y comportamientos violentos por parte de otros alumnos del centro que le doblan la edad.

Así lo ha trasladado la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández Novoa, que ha explicado que los "procedimientos correctores" que se han puesto en marcha contra cinco alumnos se enmarcan en una fase previa del protocolo de acoso escolar, por lo que se encuentran en una etapa preliminar de investigación.

En esta primera fase, el colegio ha elaborado un dictamen según el cual "no observa una situación de acoso, técnicamente hablando, pero sí se observa una situación gravemente perjudicial para la convivencia", por lo que ha abierto estos cinco protocolos.

En caso de que "la familia presente su disconformidad" con la actuación del centro, "el Servicio de Inspección Educativa, que ha estado presente desde el primer momento, revisará las actuaciones que se desarrollaron". "Nosotros vamos a estar encima del caso, porque es una situación de violencia en un centro educativo", ha subrayado Judith Fernández.

Sobre estos procedimientos correctores, los alumnos han cometido una falta "grave", por lo que serán "expedientados", y las sanciones pueden ir desde la suspensión temporal de asistencia al centro hasta la prohibición de participar en actividades paralelas.

Preguntada por los medios acerca de la denuncia de la familia, que señala que no se activó el protocolo de acoso escolar, la directora xeral ha explicado que precisamente, esta fase previa llevada a cabo en el colegio Monterrey está establecida en el nuevo protocolo de acoso escolar aprobado este año, como una de las novedades.

Se trata, ha señalado, de una "fase interna", que se desarrolla en el centro sin implicar a las familias, para que las actuaciones puedan ser rápidas y las familias no sean convocadas y puestas "en una situación que no es agradable".

"Situaciones muy preocupantes"

Por su parte, el conselleiro, Román Rodríguez, ha lamentado que este tipo de situaciones son "muy desagradables" y "muy preocupantes", y ha defendido que la Inspección Educativa actuó "desde el primer momento", tras tener conocimiento de los hechos.

Según ha incidido, en coordinación con el profesorado del centro se pusieron en marcha los diferentes mecanismos que están en los protocolos, y el propio centro ha reconocido que hubo "una conducta grave contra la convivencia escolar".

Román Rodríguez ha subrayado que la Inspección Educativa y todos los servicios técnicos de la Consellería están "a disposición de las familias y de los centros", con el fin de que "se esclarezca todo lo que tiene que esclarecerse y se tomen las medidas pertinentes". "Estas situaciones, obviamente, siempre son preocupantes, siempre son muy difíciles, muy duras", ha reiterado.

Sesiones formativas

Por otra parte, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ante este caso, ha hecho un llamamiento a la comunidad escolar a "aportar los elementos que permitan restaurar la convivencia" para "recuperar el clima de paz y tranquilidad que debe presidir la actividad en un centro educativo".

Para ello, ha invitado a familias y centros a hacer uso de los recursos y herramientas que las administraciones ponen a su disposición, tanto desde la Consellería de Educación, como desde la Policía Nacional.

Al respecto, ha mencionado específicamente las sesiones formativas impartidas por profesionales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, dirigidas tanto a alumnos como a familias, para prevenir estos problemas. Finalmente, Abel Losada ha pedido que lo ocurrido en el colegio Monterrey sirva "para no bajar la guardia".