Cambios en el PP de Tui (Pontevedra): Pilar Gregores renuncia a su acta y entra en su lugar Jorge Lima

La hasta ahora concejala del Concello de Tui, Pilar Gregores, ha formalizado su renuncia a su acta, después de anunciar esta semana que rompía con el grupo municipal del PP. Jorge Lima ocupará su lugar en la Corporación.

Este pasado miércoles, Gregores anunció públicamente que abandonaba el grupo 'popular' municipal tras un año de "aislamiento y exclusión", una situación que "no solo dificultó el ejercicio responsable y eficaz" de sus funciones, sino que también "menoscabó" su "integridad personal y política".

En un comunicado, la edila apuntaba a la "falta de liderazgo e implicación del portavoz municipal", Nico Montes, y avanzaba que continuaría su labor en el Concello como concejal no adscrita, manteniendo "intacto" su compromiso con los vecinos de Tui.

Sin embargo, este viernes el propio PP de Tui ha confirmado que Gregores ha registrado su renuncia y que Jorge Lima se incorporará al grupo municipal.

"Malentendido"

El portavoz popular en el Concello tudense, Nico Montes, ha explicado que "se produjo un malentendido sobre el futuro político" de Pilar Gregores, que "expresó públicamente su intención de dejar el grupo municipal, pero que dejó bien claro que mantenía su compromiso con el PP y con Tui".

"Pilar decidió ceder su acta para facilitar la renovación del grupo, puesto que tenemos maneras distintas de afrontar la labor política, y es algo respetable y que enriquece y engrandece al PP de Tui, porque creo mucho en la diversidad", ha subrayado Montes, antes de señalar que "respeta" la decisión de su excompañera de grupo.