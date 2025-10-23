Ofrecido por:
La Policía de Vigo detiene a dos celtistas tras incidentes entre hinchas locales y del Niza
Pese a esto, la Policía Nacional ha destacado que se llevó a cabo un dispositivo especial para evitar enfrentamientos entre seguidores de ambos equipos
La Policía de Vigo ha detenido a dos personas tras registrarse incidentes en la noche de este pasado miércoles entre aficionados del Celta y del Niza. Los hechos ocurrieron en la propia ciudad olívica, en donde esta noche se va a celebrar el encuentro europeo.
Según fuentes policiales consultadas por Europa Press, los agentes interceptaron, concretamente, a dos hinchas del Celta -presuntamente- golpeando mobiliario urbano.
Ante esta situación y siempre según las fuentes consultadas, los agentes municipales intervinieron, momento en el cual los detenidos trataron de agredir a los policías, por lo que fueron detenidos como supuestos autores de un delito de atentado contra agente de la autoridad.
