La oposición urge al Concello de Vigo la reapertura de las pistas de atletismo

Los grupos municipales del Partido Popular (PP) y del Bloque Nacionalista Galego (BNG) han reiterado sus críticas a la gestión del Concello de Vigo respecto a las pistas de atletismo de Balaídos, que se mantienen cerradas "debido a trabajos de mejora y mantenimiento".

El Concello de Vigo anunció el pasado día 6 de octubre el cierre de las instalaciones deportivas para realizar obras de retoping. Ya entonces, el PP de Vigo calificó estas actuaciones como "un nuevo parche" que no resuelve los "problemas endémicos" de las pistas.

Ahora, el concejal popular Daniel Benavides ha calificado de "un nuevo ridículo del gobierno local" la prórroga del cierre de las pistas. El Concello había previsto su apertura para este jueves 22 de octubre y lo ha aplazado, sobrescribiendo con bolígrafo su anterior comunicado, hasta el 24 de este mismo mes.

"No sabemos cuánto tiempo permanecerán abiertas, pero lo que sí sabemos con toda seguridad es que en breve se volverán a cerrar", ha asegurado Benavides, que ha recordado que la Xunta "sigue a la espera de que Caballero entregue el proyecto de remodelación integral del complejo para firmar el convenio por el que cofinanciarán las obras".

Cartel informativo en las pistas de atletismo de Balaídos BNG de Vigo

El BNG también ha criticado "un nuevo incumplimiento de la concellería de Deportes" y han urgido al Concello que reabra las instalaciones. "No tenemos ninguna seguridad ni mucho menos confianza en que las pistas de atletismo puedan estar en funcionamiento el día de mañana", ha afirmado el portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas.

El concejal del BNG ha mostrado así su desconfianza ante la gestión del área municipal dirigida por el socialista Manel Fernández. Igrexas considera que el atraso en las obras es una evidencia más de la "incompetencia" del gobierno local en esta materia y también ha exigido al Concello que ejecute "cuanto antes" la reforma integral de las pistas para poner fin "al abandono".

Tanto PP como BNG, han recordado el abandono que sufren otras instalaciones como los pabellones municipales o el complejo deportivo de As Travesas, donde se tuvo que suspender un partido de hockey femenino por goteras. "El gobierno de Caballero tiene que dejar de castigar al deporte vigués, y de cebarse especialmente con el atletismo", ha concluido Igrexas.