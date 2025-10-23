Denuncian la existencia de narcopisos en el barrio vigués de Navia ante la "pasividad" de la Xunta

Vecinos del barrio de Navia, en Vigo, han denunciado este jueves la existencia de varios narcopisos en dos bloques de viviendas de la calle Teixugueiras. Critican la "pasividad" de la Xunta pese a que varios se sitúen en inmuebles de propiedad autonómica.

Según ha explicado un portavoz de los vecinos, Miguel Hernández, la situación se ha agravado en el último año por la existencia de al menos cuatro viviendas en las que se venden y consumen sustancias estupefacientes. Varias de ellas propiedad del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), ha incidido.

Esto supone la presencia de compradores y consumidores en las zonas comunes de los bloques, vandalismo, amenazas, suciedad e inseguridad. "Los vecinos viven con miedo", ha denunciado, como recoge Europa Press.

Hernández ha descrito escenas como peleas, toxicómanos consumiendo drogas en espacios del edificio, personas bajo los efectos de las drogas, orina y heces, amenazas y otros casos, que han llevado a una "situación insostenible".

"Inacción" de la Xunta

Además, ha lamentado que han enviado numerosas cartas tanto a la Xunta, como a otras administraciones y autoridades —Valedora do Pobo, partidos políticos, ministerios del Interior y de Vivienda, o la propia administración de la finca—, teniendo como única respuesta "el silencio".

Este portavoz ha advertido de que la Xunta, a través del IGVS, es propietaria de más del 51% de las viviendas y está "permitiendo" que se cometan "delitos" en esos pisos. Así, han exigido que el gobierno gallego adopte medidas, ya que los propios inquilinos están incumpliendo la ley.

Por ello, han exigido que se abran expedientes sancionadores y que se rescindan los contratos de alquiler. En caso de persistir la "inacción" de la Xunta, han avanzado que tomarán medidas legales y acudirán a la Fiscalía. "No vamos a permitir que se siga ignorando nuestra seguridad", ha advertido.