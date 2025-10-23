Decomisan en Ponteareas (Pontevedra) tres alambiques y más de 3.600 litros de aguardiente sin autorización

La Guardia Civil ha incautado en un galpón de Ponteareas (Pontevedra) tres alambiques y 3.632 litros de aguardiente de orujo sin autorización. Dos de los alambiques estaban en funcionamiento en el momento de la incautación.

Según informa Europa Press, la incautación se produjo el pasado lunes cuando, tras tener conocimiento de la existencia de un local de destilación de alcohol. Entonces, agentes de la patrulla fiscal y fronteras procedieron a la inspección del lugar.

Allí, comprobaron que había un galpón habilitado como fábrica de alcohol que carecía de la preceptiva autorización. En consecuencia, los agentes intervinieron tres alambiques, dos de ellos en funcionamiento en el momento de la inspección, así como 113 envases de distinta capacidad que contenían aguardiente de orujo, licor café, licor de hierbas y licor tostado.

El dueño del local es el propietario, un varón de 66 años vecino de Ponteareas al que se le instruyen diversas actas por infracciones a la Ley de represión del contrabando y a la ley de impuestos especiales.