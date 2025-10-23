El Círculo de Empresarios de Galicia se suma a la Gran Recogida 2025 del Banco de Alimentos de Vigo Círculo de Empresarios de Galicia

El Círculo de Empresarios de Galicia participará este año en la Gran Recogida organizada por el Banco de Alimentos de Vigo, que se celebrará los días 7 y 8 de noviembre y requerirá la participación de más de 2.500 voluntarios en toda la provincia, reforzando la colaboración del tejido empresarial con la causa.

El anuncio se ha realizado este jueves, durante una nueva edición del ciclo de encuentros "Más que cañas", donde se ha subrayado la importancia de la implicación social y empresarial en una cita como la Gran Recogida que moviliza cada año a miles de personas.

El presidente de la Fundación Banco de Alimentos de Vigo, José Ramón Santamaría, en conversación con Diego Esquer, miembro de la junta directiva del Círculo, ha agradecido el apoyo y ha recordado que todavía se necesitan alrededor de 500 voluntarios para cubrir los 151 supermercados adheridos a la campaña, especialmente en los turnos de mediodía.

"El compromiso de entidades, empresas y particulares es esencial para mantener viva la cadena de solidaridad que permite alimentar a miles de personas en situación de vulnerabilidad", ha señalado Santamaría.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la aplicación disponible en la web del Banco de Alimentos o llamar al 986 263 022.

Este año, la Gran Recogida del Banco de Alimentos de Vigo se adelanta dos semanas respecto a su fecha habitual, a finales de noviembre, bajo el lema "Lo damos todo" y con el chef Pepe Solla como padrino. Las donaciones podrán realizarse mediante entrega de alimentos físicos o aportaciones económicas al pasar por caja.