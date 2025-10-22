El Concello de Vigo implementará mejoras en la "turborrotonda" de la Avenida de Madrid Cámaras Concello de Vigo

Tras los problemas de tráfico, confusión y caos que ha provocado el diseño de la turborrotonda temporal instalada por el Concello de Vigo en la Avenida de Madrid, el Consistorio ha comunicado que realizará cambios para dar fluidez al tráfico de la zona.

Fuentes municipales insisten en que se trata de una "rotonda provisional que está en prueba" y que estos cambios se introducirán para ver "cómo evolucionan". Así, la principal modificación llegará en que las líneas pasarán de ser continuas a discontinuas, una de las circunstancias que estaba dando más problemas, al no poder rectificar una vez que se elegía un carril.

Así, los carriles de servicio tendrán línea discontinua para poder intercambiarse con los carriles centrales. Desaparecerá la isleta pintada, que se convertirá en una línea discontinua que permitirá también el cambio de carril. Esto permitirá a los conductores ubicarse en cualquiera de los 3 carriles antes de entrar en la turborrotonda.

A la hora de entrar en la rotonda, las direcciones marcadas, y que se podrán conocer desde metros antes para posicionarse correctamente, son: carril derecho hacia Raposeira y O Porriño; carril central sólo hacia O Porriño; carril izquierdo, interior de la rotonda, Gandarón y cambio de sentido.

Un cambio que "no es definitivo" ya que la disposición de la rotonda se irá cambiando "con el avance de las obras". "La idea es la mejora de la movilidad dando fluidez y seguridad", afirman desde el Concello, que añaden que quieren que la Avenida de Madrid "sea una avenida más de la ciudad".