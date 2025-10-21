La lucha de Bembrive contra la A-52 en túnel entre Vigo y O Porriño no cesa: "Nosotros no nos olvidamos" Bembrive en Pé

La parroquia y Entidad Menor Local de Bembrive vive tiempos convulsos. En los últimos años, dos proyectos amenazan su territorio: la A-52, conocida como Autovía de las Rías Baixas, y la PO-010, una vía de alta capacidad que también afecta a Beade. En ambos casos, denuncian los vecinos, supone "dividir" en dos esta zona rural y pone en peligro el patrimonio natural de la zona, además de afectar a viviendas privadas.

La asociación Bembrive en Pé ha sido la encargada de focalizar las protestas contra la A-52. De hecho, todavía hoy se pueden ver múltiples balcones y ventanas con pancartas que protestan contra esta gran infraestructura, un rastro de las protestas que movilizaron a los vecinos para detener un proyecto del Ministerio de Transportes y apoyado por el Concello de Vigo.

En ambos casos, se han mostrado inflexibles a la hora de buscar otro trazado, además de revelar como imposible liberar el peaje de la AP-9 para, así, aliviar la carga de la autovía y dar más tiempo para replantear la infraestructura. Es cierto que esta vía, que permitiría la conexión entre Vigo y O Porriño a través de un túnel, es un viejo anhelo del Gobierno local y al que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, sitúa a la altura de otras reclamaciones históricas como la Salida Sur o el AVE directo a Madrid por Cerdedo.

Mantener a la gente "activa"

El movimiento vecinal se reúne cada 15 días para tratar de que sus reivindicaciones no caigan en saco roto. Atrás quedaron las protestas masivas, y ahora buscan mantener "a la gente activa" estando presentes en eventos donde reivindicarse, organizando actividades para poner en valor su territorio y charlas para tratar de que el ánimo no decaiga. "Hay gente que ha caído en depresión por esto", reconoce Roberto Estévez, portavoz de Bembrive en Pé, a Treintayseis.

Trazado de la A-52.

A pesar de ser un proyecto del Ministerio, desde la asociación hicieron alegaciones al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que se aprobó este pasado mes de mayo. Un informe en relación a esta A-52, elaborado por vecinos abogados y técnicos, de unas 17 páginas, al que el Concello respondió que no era un proyecto municipal, por lo que no les correspondía entrar a valorar esas alegaciones.

"Pero luego ves a Abel Caballero y parece que está todo en sus manos", critica Roberto, que lamenta que un informe donde se exponían problemas medioambientales, relacionados con el agua, se despache con un "no nos corresponde a nosotros".

"Estábamos atentos al PXOM porque en Bembrive tiene una doble afección, pero es curioso que la autovía tiene un trazado en el PXOM y el proyecto del Ministerio tiene otro", reflexiona Roberto, que añade que el Plan recientemente aprobado "tiene lagunas en muchos aspectos, y preocupa también la falta de suelo urbanizable en Bembrive".

"Este PXOM está hecho a correr y sin hacerlo desde el terreno. Me llaman la atención proyectos como el Vigo Arena, los chalets de Cabostai, son cosas raras; el plan se va a judicializar, y a lo mejor pasa como en 2012, que finalmente se viene abajo", explica.

Una lucha común

Lo cierto es que desde otra de las plataformas beligerantes de vecinos, en este caso los afectados por el vial de Beade, Avibe, han recaudado fondos para llevar el PXOM ante el Contencioso-Administrativo. Se trata de una lucha común, ya que la PO-010 y la A-52 son proyectos que van en paralelo, como ahonda Roberto.

Proyección del vial PO-010 en el PXOM

"Si haces una obra de ese calibre y traes todo el tráfico que ahora va por la A-55, colapsas la Avenida de Madrid", incide poniendo como ejemplo la rotonda que se ha habilitado desde hace un par de semanas. "Si el tráfico que se junta en el alto de Puxeiros lo metes en un túnel y lo desembocas en la Avenida de Madrid, va a ser un caos tremendo, por lo que la PO-010 no tiene sentido sin la vía en túnel, y el túnel sin ese vial sería una locura", esgrime. "Una sin la otra no tienen sentido", sentencia.

Paralelas son, también, las vidas de los vecinos de Bembrive y los de Mos, también afectados por la A-52. Uno de los principales problemas que señala Roberto sobre esta obra es en lo que tiene que ver con el agua. "Aquí tenemos siete comunidades de aguas y la mayoría bebemos de esas aguas, que son comunales, y las captaciones están en la ladera que van a perforar para hacer el túnel", avanza. "Ha pasado con otras obras, que acabaron secando esas zonas", añade con preocupación.

"Es una incongruencia que esté hablando de la falta de agua y culpando a la Xunta; preocupa el agua, pero depende para qué y para quién", critica sobre el regidor olívico.

De la misma manera, son muchos vecinos de Mos los que dependen de las aguas de esa ladera que peligra por el túnel. Por esto, la conexión con ellos es habitual: "Si ellos hacen acto, nosotros vamos, y si lo hacemos nosotros, también les invitamos; vamos contándonos lo que vamos descubriendo del proyecto entre unos y otros, es un lazo más".

Desde Bembrive en Pé no cejan en su empeño, aunque han rebajado el "nivel de tensión", por lo que participan en todo evento que pueden; así, estuvieron invitados por la Favec para contar su situación, y acudieron, por ejemplo, al encuentro Burla Verde.

El objetivo es tratar de mantener a la "gente conectada" y, sobre todo, dejar claro un mensaje: "Nosotros no nos olvidamos".