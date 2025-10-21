Cruce de acusaciones entre Concello y PP de Vigo sobre el túnel de Elduayen: "Son un desastre absoluto"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha desmentido este martes las declaraciones del lunes del PP de Vigo, cuya presidenta, Luisa Sánchez, ha asegurado que el túnel de Elduayen es "un proyecto paralizado por el gobierno local". El regidor socialista ha recalcado que están a la espera de un informe de la consellería de Medio Ambiente.

"En su afán de hacer un ridículo tras otro", ha comenzado Caballero, "dice que no es cierto que estamos esperando un informe de Medio Ambiente, para ser exactos, un informe sobre el olivo y una colonia de pájaros. El alcalde ha asegurado que enviaron la información necesaria para la elaboración del informe el pasado 16 de junio.

"El 16 de junio les informamos -a la Xunta- de la forma que íbamos a resolver el no dañar el olivo, como nos solicitaba la Xunta. Pues estamos esperando"; ha declarado en un audio distribuido a los medios de comunicación, pasando entonces al ataque.

"¿Cómo el PP se atreve a decir una mentira? Cuando alguien dice algo que es mentira, lo que tiene que hacer en política es irse para casa", ha añadido el alcalde, que considera que el PP de Vigo "está tan obsesionado con obedecer órdenes de Rueda contra Vigo, que "ni siquiera leen, ni siquiera estudian.

"Es que no saben nada. Son un desastre absoluto", ha recalcado el regidor socialista, que ha explicado que los populares "no saben que el proyecto constructivo es para licitar la obra, no hay que enviárselo a nadie": "Pero no tenemos la obra parada por eso, sino porque estamos esperando que nos contesten sobre el olivo y sobre algo que nos dijo la Xunta sobre una colonia de pájaros", ha concluido, afirmando que, "como siga así"; el PP "no saca ni un concejal".

PP de Vigo: "Un mentiroso compulsivo"

Por su parte, Luisa Sánchez ha reiterado sus argumentos, indicando que el Concello de Vigo no ha registrado ninguna solicitud para que Medio Ambiente emita informe alguno sobre el Olivo. Asimismo, ha acusado a Caballero de ser "un mentiroso compulsivo". "No ha registrado ninguna solicitud de informe sobre el Olivo", ha afirmado.

También ha retado al alcalde a enviarle la solicitud del informe. "Yo seré la primera en exigir que se desbloquee", "Espabile, señor Caballero, deje de acumular retrasos y excusas sobre esta obra que usted empezó hace más de siete años", ha recalcado, a la vez que ha afirmado que "es suya la responsabilidad de presentar un proyecto constructivo y ya está tardando".

BNG: "El PP no tiene nada que ofrecer a Vigo"

La polémica surgió tras las declaraciones de Luisa Sánchez en la presentación de los presupuestos autonómicos este lunes en el Olivo, unas palabras que los nacionalistas tachan de "pólvora mojada". "Lo único que vemos son algunas grandes cifras para alimentar la propaganda", ha afirmado el portavoz del BNG de Vigo, Xabier P. Igrexas.

"A Xunta e o PP continuará debiendo a la ciudad 500 millones de euros", ha concluido el portavoz. También ha denunciado la falta de inversiones adicionales para la ciudad". En concreto, ha criticado la "ausencia de inversión para enfrentar la crisis industrial y productiva", así como la poca respuesta a la emergencia habitacional que vive Vigo. "Lo único que ofrece el PP son las 2.300 viviendas", ha añadido.