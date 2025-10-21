Arranca la cuenta atrás para la Navidad en Vigo, pero con la incógnita de cuándo se encenderán las luces Treintayseis

Tras un día lluvioso, el cielo dio un descanso para que el reloj de la Navidad se pusiese en marcha a las 19:00 horas con la cuenta atrás ya tradicional de la pantalla digital, que este año está situada en uno de los lados de la fachada del Marco.

"Cuando la Navidad arranca, el día 24, es el momento clave", ha arrancado el alcalde Abel Caballero. Un reloj que es "como un móvil en tamaño Vigo, como corresponde" y contará la marcha atrás hasta el día de Navidad. Eso sí, no ha querido desvelar, todavía, cuándo será el encendido de las luces de Navidad, el "secreto mejor guardado del mundo"

"En un tiempo intermedio, que ya veremos cuál es, se iniciará el encendido; dentro de unos días comenzaremos esa cuenta atrás, pero la de verdad es esta. El encendido es que, simplemente, Vigo arranca la Navidad del planeta", ha dicho el regidor, algo que "ya tiene asumido hasta el alcalde de Nueva York".

Después de una cuenta atrás al estilo Caballero, en inglés, castellano y gallego, el regidor apretó el botón que encendió la gran pantalla led con los días, horas, minutos y segundos que faltan para la fecha. "Arranca la cuenta atrás del Concello de Vigo, que es la de todo el planeta" y que avisa al resto de alcaldes de que tienen que poner en marcha la suya, ha añadido el alcalde.

Otra de las novedades de este año es que el texto de la pantalla va cambiando de idioma, según la hora de diferentes ciudades: Berlín, París, Roma, Londres y Nueva York.

Este es un elemento más que ya está preparado para que se celebre la Navidad en Vigo, al igual que el árbol de Navidad de la Puerta del Sol, y adornos clásicos como el muñeco de nieve, la gran bola y el regalo gigante. A esto se suma el montaje del Cíes Market en la Alameda y la iluminación que ya puebla muchas calles de la ciudad.

Ya es oficial, ha arrancado la cuenta atrás para la Navidad en Vigo.