Nigrán (Pontevedra) reclama mejoras en el transporte público de la comarca para la nueva concesión Concello de Nigrán

El Concello de Nigrán espera que la próxima adjudicación del servicio de transporte público en la comarca ponga fin a los problemas que arrastra desde diciembre de 2020, cuando Lugove sustituyó a ATSA como concesionaria.

Tras 5 años de incidencias, la Xunta de Galicia ha rescindido de mutuo acuerdo el contrato de diez años con Lugove y volverá a licitar la concesión XG883, que abarca el sur del área de Vigo, incluyendo Val Miñor y Baixo Miño. Hasta que se adjudique el nuevo contrato, Lugove continuará operando con normalidad.

El alcalde de Nigrán, Juan González, ha calificado de "insuficiente" el servicio actual y ha trasladado a la Dirección Xeral de Mobilidade una serie de propuestas "imprescindibles" para mejorar la movilidad. Entre ellas, destaca el aumento de las frecuencias entre Nigrán y Vigo, con intervalos de 30 minutos durante todo el día, el envío obligatorio de autobuses de refuerzo en horas punta y una mejor cobertura en las zonas rurales del municipio, como Camos, Chandebrito y Parada.

También ha reclamado más conexiones con el Hospital Álvaro Cunqueiro y la mejora de la información al usuario mediante paneles claros y sistemas de geolocalización en tiempo real.

Además, el Concello ha pedido que el nuevo contrato integre el servicio "Nigránbus", operativo desde 2022 como Servicio de Interés Municipal dentro del Plan de Transporte Metropolitano de Galicia. Este minibús de 22 plazas conecta las parroquias interiores con el centro urbano y ha resultado esencial para muchos vecinos mayores sin vehículo propio.

"Cumple una función social que va más allá de la rentabilidad económica", ha subrayado el alcalde, que ha propuesto extender este modelo a otros municipios.

La Xunta analizará las sugerencias

Por su parte, la Xunta invitó a principios de mes a los concellos del área del sur de Vigo a trasladar sus propuestas de mejoras para el servicio, concretamente a: Baiona, Covelo, Gondomar, A Guarda, Mondariz, Mondariz Balneario, Mos, As Neves, Nigrán, Oia, Ponteareas, O Porriño, O Rosal, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Tomiño, Tui y Vigo.

Una vez finalizado el plazo este lunes, ha remitido una comunicación a los concellos participantes para informarles de que analizará sus sugerencias para la reestructuración de las concesiones de autobús. Posteriormente, los convocará para tratar las mejoras concretas del servicio de cada municipio.