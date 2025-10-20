Condenados 20 acusados de trapicheo en Vigo: entre ellos, un implicado en el choque mortal de 2008

La Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha condenado a 20 personas por un delito de tráfico de drogas. Han reconocido los hechos y aceptado la sentencia en una vista de conformidad y sus penas oscilan entre 4 meses y 2 años y 9 meses. Entre ellos, se encuentra uno de los implicados en el accidente mortal de Jenaro de la Fuente en 2008, Samuel F.V.

Según recoge Europa Press, una de las acusadas, R.M.J.M., y sus dos hijos, N.P.J. y E.A.P.J., se dedicaban a la venta de sustancias estupefacientes en un piso de la calle Xílgaro en Vigo. El resto les adquiría droga para luego vender a terceras personas o colaboraban para guardar las sustancias y realizar cobros.

En el caso de Samuel F.V., el ministerio público sostiene que, además de suministrar droga a N.P.J., también él mismo distribuía estupefacientes en su domicilio de la parroquia de Lavadores. Él es uno de los cuatro acusados que han aceptado dos años de prisión y multas que oscilan entre los 5.100 y 15.000 euros.

La Audiencia ha condenado a R.M.J.M a dos años y nueve meses de cárcel y al pago de una multa de 6.200 euros. Misma pena que ha recibido otra persona reincidente, pero en este caso con una multa de 28.900 euros. A los demás, el tribunal les ha impuesto penas de entre 4 meses y un año y 9 meses de cárcel, así como multas entre 10 y 6.300 euros.

Para 16 de los procesados se ha decretado la suspensión de la pena de prisión durante dos años, con la condición de que no delincan en ese tiempo y de que, en unos casos, se sometan a tratamientos de deshabituación de las drogas, y en otros, realicen 40 jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad.

En la vista celebrada este lunes, todos los acusados, excepto uno de ellos que se encuentra en busca y captura y ha sido declarado en rebeldía, han llegado a acuerdos con la acusación pública y han aceptado penas menores. De este modo, salvo dos de los procesados, que tienen antecedentes y están en prisión, el resto se librará de la cárcel, y a todos se le ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas.

Condenado por un 'pique' de tráfico mortal

Samuel F.V. no entrará en prisión a cambio de no delinquir en un plazo de 2 años y de realizar 40 jornadas de trabajos comunitarios. Cabe recordar que este hombre fue condenado en 2009, junto a Jorge Luis S.M., conocido como 'Makelele', por dos delitos de homicidio por imprudencia grave, un delito de lesiones y un delito contra la seguridad del tráfico.

La jueza de lo Penal consideró probado que ambos jóvenes, cada uno al volante de un coche, estaban conduciendo de forma temeraria, a gran velocidad y tras consumir drogas y alcohol durante el accidente de tráfico que provocaron en la calle Jenaro de la Fuente de Vigo, en enero de 2008, en el que falleció un matrimonio.

Según la magistrada, entre ambos se produjo un 'pique' y un adelantamiento, que acabó con una colisión contra otro turismo que circulaba en sentido contrario, y en el que viajaba el matrimonio fallecido. Por estos hechos le impuso 3 años y tres meses de prisión, además de la retirada del carné de conducir durante 4 años y medio.

Además, se da la circunstancia de que Samuel F.V. fue identificado por la Policía Local también en otro accidente, años más tarde, en abril de 2021. En esa ocasión, se estampó con su coche contra el cierre de una finca en Lavadores cuando circulaba bajo los efectos de las drogas.