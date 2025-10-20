El Concello de Salvaterra (Pontevedra), obligado a entregar cuatro propiedades a los comuneros

La Comunidad de Montes Vecinales de Man Común de Salvaterra de Miño (Pontevedra) ha conseguido la titularidad de cuatro parcelas tras ganar un litigio al Concello. Los terrenos de monte suman un total de más de 10.700 metros cuadrados.

En un comunicado recogido por Europa Press, la Plataforma Galega de Afectados polas Comunidades de Montes ha informado de que el Jurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais de Pontevedra ha resuelto a favor de los comuneros su solicitud de clasificación de dichos terrenos.

Pese a que el Concello pusiese sobre la mesa una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), dicho jurado rechazó todos los argumentos municipales. El TSXG había dado la razón al gobierno local en abril del año pasado, en un pleito similar por un terreno en el polígono industrial de Chan de Ponte.

Ahora bien, el Concello de Salvaterra, del Partido Popular, todavía tiene la opción de acudir a la vía contencioso-administrativa para defender la propiedad de estas cuatro parcelas. Desde la Plataforma han lamentado esta situación, insistiendo en la necesidad de un cambio legislativo.